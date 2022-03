Life

Montecito 2022 - Πενέλοπε Κρουζ: Το δημόσιο "ευχαριστώ" για το βραβείο (βίντεο)

Τι αναφέρει σε ανάρτηση της στο Instagram η δημοφιλής ηθοποιός.

Η Penelope Cruz τιμήθηκε με τη βράβευσή της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα με το βραβείο Montecito 2022, το οποίο συμβολίζει τα επιτεύγματα της καριέρας ενός ηθοποιού και φέρει το όνομά του για μια από τις όμορφες και κομψές περιοχές της Σάντα Μπάρμπαρα.

Το βραβείο απονεμήθηκε στην ηθοποιό για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στην ταινία του Pedro Almodovar “Parallel Mothers”.

Η πλοκή της ταινίας: Δύο γυναίκες, η Janis και η Ana, βρίσκονται ταυτόχρονα σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου γιατί πρόκειται να γεννήσουν. Και οι δύο είναι ανύπαντρες και έμειναν έγκυες κατά λάθος. Η Janis, μεσήλικη φωτογράφος (Cruz), δεν το μετανιώνει και είναι πανευτυχής. Η άλλη, είναι έφηβη και νιώθει φοβισμένη, μετανιωμένη και ψυχικά τραυματισμένη. Η Janis προσπαθεί να την ενθαρρύνει ενώ κινούνται σαν υπνοβάτες στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Οι λίγες λέξεις που ανταλλάσσουν αυτές τις ώρες θα δημιουργήσουν έναν πολύ στενό δεσμό μεταξύ των δύο, που κατά τύχη εξελίσσεται και περιπλέκεται, με αποτέλεσμα να αλλάζει η ζωή τους με αποφασιστικό τρόπο.

