Europa Conference League: ο ΠΑΟΚ νίκησε την Γάνδη

Πρώτο θετικό βήμα για την πρόκριση του στην επομενη φάση της διοργάνωσης έκανε ο "δικέφαλος του βορρά".

Προβάδισμα για την πρόκριση στην προημιτελική φάση του Europa Conference League πήρε απόψε ο ΠΑΟΚ επιβληθείς με 1-0 της βελγικής Γάνδης προσδοκώντας σε μία σημαντική και ανάλογη συνέχεια στον επαναληπτικό της επόμενης Πέμπτης στη βελγική πόλη.

Με παιχνίδι που δεν περιείχε βέβαια υψηλή ποιότητα αλλά είχε πάθος δύναμη και σθένος η ελληνική ομάδα κατάφερε με πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Σλοβένο Κούρτιτς να πετύχει ένα γκολ το οποίο ήταν αρκετό για να δώσει αυτό το προβάδισμα απέναντι στην Γάνδη.

Η βελγική ομάδα κατάφερε από το ξεκίνημα του αγώνα να κερδίσει χώρους στο πρώτο τέταρτο του ημιχρόνου αλλά ο ΠΑΟΚ που ως το 20' δεν είχε υποψία τελικής πλησίασε στην καλή ευκαιρία στο λεπτό αυτό. Αυτό έγινε όταν ο Μπίσεσβαρ μπήκε στα καρέ των Βέλγων και πάσαρε προς τον Ακπομ αλλά ο τερματοφύλακας Ρουφ, άλλαξε την πορεία της ελάχιστα, αρκετά όμως για να μην βρει στην πορεία της την μπάλα ο Νιγηριανός φορ του ΠΑΟΚ.

Στο 24' οι Βέλγοι απάντησαν στις ευκαιρίες με την Ντεπουάτρ να μην προλαβαίνει στην έξοδο του τον Πασχαλάκη που έδωσε λύση έγκαιρα.

Σε ένα ισορροπημένο ημίωρο ο ΠΑΟΚ με τον Ακπομ, τόλμησε μια επίθεση με σουτ χωρίς κίνδυνο για την Γάνδη. Σε όλο το πρώτο ημίχρονο οι δυο ομάδες ακολούθησαν ένα παιχνίδι μοιρασμένης κατοχής και αμυντικής προσήλωσης. Δεν πήραν ρίσκα επιλέγοντας να διαφυλάξουν η κάθε μια την εστία της.

Στο 52' ο ΠΑΟΚ δημιούργησε και έχασε την πρώτη του μεγάλη ευκαιρία με τον Ακπομ, που έστειλε άστοχη κεφαλιά από καλή θέση σε σέντρα του Κούρτιτς.

Στο 53' η Γάνδη σημείωσε γκολ με τον Κάστρο- Μόντες, που ακυρώθηκε με την υπόδειξη του βοηθού διαιτητή σαν οφ-σάϊντ.

Ομως το "άστρο" του Κούρτιτς έλαμψε στην Τούμπα και έδωσε προβάδισμα στον ΠΑΟΚ στο 58', Το φάουλ που εκτέλεσε από το ύψος της μεγάλης περιοχής ο Σλοβένος χαφ, πέρασε από το "τείχος" των Βέλγων και κατέληξε στα δίχτυα του Ρουφ για να ξεσηκώσει την Τούμπα με το πρώτο γκολ του Δικεφάλου.

Μετά το γκολ αυτό για τους Θεσσαλονικείς, οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και στο 69' πλησίασαν στην ισοφάριση αλλά ο Λύρατζης έδιωξε σε κόρνερ την τελευταία στιγμή μια επικίνδυνη σέντρα πάνω από το κεφάλι του Κουμς. Ο ΠΑΟΚ παρά το υπέρ αυτού αποτέλεσμα δεν απέβαλε μια νευρικότητα με την πρόοδο του ημιχρόνου η οποία όμως δεν έγινε εκμεταλλεύσιμη από την Γάνδη. Οι γηπεδούχοι ναι μεν ήθελαν να αυξήσουν την επιθετικότητα τους για ένα δεύτερο γκολ αλλά δεν ήταν διατεθειμένοι να αφήσουν την καλή αμυντική τους λειτουργία.

Ως το τέλος του παιχνιδιού οι Βέλγοι προσπάθησαν να ισοφαρίσουν επιτέθηκαν με σφοδρότητα αλλά δεν κατάφεραν να βρουν κενά στην αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ και να πετύχουν το στόχο τους. Έτσι με το προβάδισμα του ενός τέρματος ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την πρώτη του υποχρέωση απέναντι στη Γάνδη περιμένοντας τώρα την ανασύνταξη του για το επαναληπτικό παιχνίδι.

Δυο από τους παίκτες του ΠΑΟΚ που δέχτηκαν κίτρινη κάρτα, οι Κούρτιτς και Αντρίγια Ζίβκοβιτς δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον επαναληπτικό αγώνα της Γάνδης την επόμενη Πέμπτη αφού συμπλήρωσαν κάρτες και τιμωρούνται.

Διαιτητής: Μπάρτος Φρανκόφσκι (Πολωνός)

Κιτρινες: Αντρ. Ζίφκοβιτς, Βιεϊρινια, Κούρτιτς, Οκούμου, Τορουναρίγκα, Κουμς,

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Λύρατζης, Ίνγκασον, Κρέσπο, Βιεϊρίνια (80' Σίντκλεϊ), Τσιγγάρας, Κούρτιτς (80' Σβαμπ), Α. Ζίβκοβιτς (86' Μουργκ), Μπίσεσβαρ (71' Ελ Καντουρί), Αουγκούστο, Άκπομ (86' Τσόλακ).

Γάνδη (Χαν Βανχαζενμπρούκ) Ρουφ, Όλσεν, Νγκαντέ, Οκούμου (46' Τορουναρίγκα), Σαμουάσε, Ντε Σαρτ, Κουμς, Κάστρο-Μόντες, Xιούλσαγκερ (82' Τισουνταλί), Οτζίτζα-Οφόε, Ντεπουάτρ.

«Πάρτι» πρόκρισης για Φέγενορτ και Σλάβια, μεγάλο διπλό για την Ρόμα

Με θριάμβους της Φέγενορτ επί της Παρτιζάν στο Βελιγράδι (5-2) και της Σλάβια επί της ΛΑΣΚ Λίντσερ στην Πράγα (4-1) ξεκίνησε η φάση των «16» του Europa Conference League, την ώρα που ο ΠΑΟΚ έφτανε στο πολύτιμο 1-0 επί της Γάνδης και η Ρόμα έφευγε με διπλό -μισή πρόκριση- επικρατώντας της Φίτεσε στο Άρνεμ με το ίδιο σκορ (1-0).

Στο "Stadion Partizana" του Βελιγραδίου, η Παρτιζάν προηγήθηκε δύο φορές επί της Φέγενορτ με τους Νάτχο και Γιόβιτς, όμως η ολλανδική ομάδα όχι μονο «απάντησε» άμεσα και στις δύο περιπτώσεις (με γκολ των Τούρνστρα και Ντέσερς), αλλά κατάφερε στο τελευταίο ημίωρο να στήσει ένα απίστευτο... πάρτι στην περιοχή της σερβικής ομάδας, φεύγοντας θριαμβεύτρια με το εντυπωσιακό 5-2. Αποτέλεσμα που τη φέρνει πλέον με το... ενάμισι πόδι στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Οι Ολλανδοί «τιμώρησαν» κάθε αμυντικό λάθος των γηπεδούχων και με τα τέρματα των Γκερτρούιντα (64'), Σινέστερα (71') και Τούρνστρα (77') κλείδωσαν την πρόκρισή τους στους «8».

Στην Πράγα η Σλάβια μπήκε πολύ δυνατά απέναντι στην ΛΑΣΚ Λίντσερ, πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων στο πρώτο ημίωρο με τον Σορ, όμως οι Αυστριακοί αντέδρασαν στο δεύτερο ημίχρονο και μείωσαν με τον Μπάλιτς (67'). Οι Τσέχοι ωστόσο, «χτύπησαν» άλλες δύο φορές στο τελευταίο δεκάλεπτο και με τα γκολ των Ολαγίνκα και Τραορέ έφτασαν στο 4-1 και μετέτρεψαν σε... τυπική διαδικασία τη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στην "Raiffeisen Arena".

Στο "GelreDome" του Άρνεμ η Ρόμα του Ζοσέ Μουρίνιο ήταν όσο κυνική χρειαζόταν για να φτάσει στη νίκη επί της Φίτεσε με 1-0, παίρνοντας «κεφάλι» στη μάχη της πρόκρισης. Ο πρώην μέσος του ΠΑΟΚ, Σέρχιο Ολιβέιρα (έπαιξε δανεικός στο δικέφαλο του Βορρά απ' την Πόρτο τη σεζόν 2018/19) σημείωσε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης, ενώ στο 79ο λεπτό αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων για τη φάση των «16» του Europa Conference League έχουν ως εξής:

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Γάνδη (Βέλγιο): 1-0 (58΄ Κούρτιτς)

Φίτεσε (Ολλανδία)-Ρόμα (Ιταλία): 0-1 (45΄+1΄ Σέρχιο Ολιβέιρα)

Παρτιζάν (Σερβία)-Φέγενορντ (Ολλανδία): 2-5 (13΄ Νάτχο, 46΄ Γιόβιτς - 20΄, 77΄ Τούρνστρα, 52΄ Ντέσερς, 64΄ Γκερτρούιντα, 71΄ Σινίστερα)

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-ΛΑΣΚ Λίντσερ (Αυστρία): 4-1 (3΄, 29' Σορ, 83΄ Ολαγίνκα, 85΄ Τραορέ - 67΄ Μπάλιτς)

Το υπόλοιπο πρόγρσαμμα

Μαρσέιγ (Γαλλία)-Βασιλεία (Ελβετία) 22:00 17/03 (19:45)

Λέστερ (Αγγλία)-Ρεν (Γαλλία) 22:00 17/03 (19:45)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Κοπεγχάγη (Δανία) 22:00 17/03 (19:45)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Αλκμααρ (Ολλανδία) 22:00 17/03 (19:45)

Η επόμενη κλήρωση θα γίνει στις 18 Μαρτίου και θα αφορά προημιτελικά και ημιτελικά.

Ο τελικός θα γίνει στις 25 Μαΐου στην "Arena Kombetare" στα Τίρανα.

