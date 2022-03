Παράξενα

Λαθρέμπορος έκρυβε στο παντελόνι του 52 ζωντανά φίδια και σαύρες!

Σοκ προκάλεσε στους ελεγκτές που εντόπισαν τα ζώα μέσα στο παντελόνι του λαθρέμπορου εξωτικών ειδών.

Φίδια και κερασφόρες σαύρες κρυμμένες στο παντελόνι: ήταν η θρασύτατη μέθοδος ενός λαθρέμπορου εξωτικών ειδών που προσπάθησε να εισάγει τα ερπετά αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όταν ο 30χρονος Αμερικανός έφτασε στα τέλη Φεβρουαρίου στα σύνορα με το Μεξικό, κοντά στο Σαν Ντιέγκο, οι τελωνειακοί ανακάλυψαν επάνω του συνολικά 52 ζωντανά ερπετά.

Είναι άγνωστο αν κάποια «ύποπτη» κίνηση κάτω από τα ρούχα του τράβηξε την προσοχή των τελωνειακών που του ζήτησαν να σταθεί στην άκρη για τον ψάξουν.

Ο λαθρέμπορος είχε κλείσει τα ερπετά –εννιά φίδια και 43 κερασφόρες σαύρες– σε πλαστικά σακουλάκια και τα είχε κρύψει «κάτω από τη ζακέτα του, στις τσέπες του παντελονιού του και στο ύψος του καβάλου», εξήγησαν οι τελωνειακές αρχές των ΗΠΑ.

«Οι λαθρέμποροι είναι έτοιμοι να δοκιμάσουν οποιαδήποτε μέθοδο για να εισάγουν τα προϊόντα τους – στην περίπτωση αυτή επρόκειτο για ζωντανά ερπετά», σχολίασε ο Σίντνεϊ Ακλ, στέλεχος της τελωνειακής υπηρεσίας του Σαν Ντιέγκο.

Τα ζώα, ορισμένα εκ των οποίων ανήκουν σε απειλούμενα είδη, παρακολουθούνται από κτηνίατρους. Ο 30χρονος λαθρέμπορος συνελήφθη.

