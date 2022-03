Οικονομία

Μάθε γιατί και για τι ασφαλίζεις το αυτοκίνητο σου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Pricefox και ο Χρήστος Τσούνης, δίνουν απαντήσεις, απλά και με εύθυμο τρόπο, για όσα πρέπει να ξέρουμε σχετικά με την ασφάλεια αυτοκινήτου.

Η ασφάλιση αυτοκινήτου είναι υποχρεωτική και σίγουρα δεν μπορούμε να την αποφύγουμε.

Ξέρουμε πραγματικά την σημασία της και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να βρούμε αυτή που μας ταιριάζει και συμφέρει πραγματικά;

Ο Χρήστος Τσούνης εξηγεί με απλό και διασκεδαστικό τρόπο όλα όσα μας απασχολούν και ξέρουμε ή δεν ξέρουμε για την ασφάλεια αυτοκινήτου.

Το βίντεο έγινε με την υποστήριξη του Pricefox.gr της online πλατφόρμας σύγκρισης ασφαλείας αυτοκινήτου με τη κορυφαία εξυπηρέτηση πελατών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ στο πλευρό του ουκρανικού λαού

Άνδρας παντρεύτηκε τρίδυμες που δεν ήθελαν να χωρίσουν!

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι και 21260 κρούσματα την Παρασκευή