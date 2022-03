Αθλητικά

Πόλεμος στην Ουκρανία - Τσέλσι: “πάγος” στους λογαριασμούς της ομάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παίκτες, στελέχη και υπάλληλοι της ομάδας αγωνιούν μετά το πάγωμα των λογαριασμών.

Σε άσχημη θέση φαίνεται να βρίσκεται η Τσέλσι, καθώς οι Βρετανικές τράπεζες έχουν παγώσει τους λογαρισμούς παικτών και υπαλλήλων.

Σύμφωνα με τους Times, οι πιστωτικές κάρτες έχουν παγώσει στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά των επιχειρηματιών από τη Ρωσία, για την εισβολή της χώρας τους στην Ουκρανία, που επηρεάζει άμεσα και τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Ρομάν Αμπράμοβιτς.

EXCLUSIVE: Chelsea facing financial ruin as bank accounts frozen after Roman Abramovich sanctions. Story with ?@Steven_Swinford?https://t.co/rLz00CP9OV — Matt Lawton (@Lawton_Times) March 11, 2022

Η Barclaycard για να προσαρμοστεί με τους όρους του κράτους, έχει αναστείλει προσωρινά τους λογαριασμούς με την Τσέλσι να ζητά επαναδιαπραγμάτευση των μέτρων της κυβέρνησης καθώς δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της.

Ειδήσεις σήμερα:

Άνδρας παντρεύτηκε τρίδυμες που δεν ήθελαν να χωρίσουν!

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ στο πλευρό του ουκρανικού λαού

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι και 21260 κρούσματα την Παρασκευή