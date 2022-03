Κοινωνία

Κακοκαιρία “Φίλιππος” – Πατούλης: Αποφύγετε τις μετακινήσεις

Σε ετοιμότητα η Περιφέρεια Αττικής για την επέλαση της κακοκαιρίας. 'Εκκληση Πατούλη στους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις ή να έχουν μαζί τους αλυσίδες.



Για την επέλαση της κακοκαιρίας «Φίλιππος», η οποία σύμφωνα με τις προγνώσεις, θα «χτυπήσει» το μεσημέρι και την προετοιμασία της Περιφέρειας Αττικής μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.

Όπως είπε ο κ. Πατούλης στην Περιφέρεια Αττικής είναι όλοι στην θέση τους από νωρίς, ενώ σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην σύσκεψη που έγινε χθες στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Τροχαία θα βρίσκεται

σε πολλά σημεία και θα ελέγχει αν υπάρχουν στα αυτοκίνητα αντιολισθητικές αλυσίδες.



Απαντώντας στην ερώτηση αν θα κλείσουν δρόμοι ο κ. Πατούλης τόνισε ότι τους δρόμους τους κλείνει η Τροχαία και όχι η Περιφέρεια. Παράλληλα, τόνισε ότι στην Περιφέρεια Αττικής είναι ακόμα καλύτερα προετοιμασμένοι απ’ ότι στην προηγούμενη κακοκαιρία.

«Εκχιονιστικά μηχανήματα καθάρισαν και καθαρίζουν τους δρόμους», είπε και πρόσθεσε ότι συνεργάτες της Περιφέρειας είναι «ετοιμοπόλεμοι» στους δρόμους.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις αν δεν υπάρχει σημαντικός λόγος, ωστόσο αν χρειαστεί να μετακινηθούν να έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες.