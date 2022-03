Κοινωνία

Κακοκαιρία “Φίλιππος”: Ραγδαία επιδείνωση και έκτακτα μέτρα

Επιδρομή έντονων φαινομένων σε πολλές περιοχές της χώρας. Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και αλυσίδες σε πολλούς δρόμους. Αλλαγές σε δρομολόγια μέσων μεταφοράς. Έκκληση για αποφυγή μετακινήσεων.

Ραγδαία επιδείνωση του καιρού αναμένεται το Σάββατο. Στη Χαλκιδική, στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, στην Ανατολική Θεσσαλία, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο, αλλά και στα νησιά των βόρειων Κυκλάδων και στα ορεινά, ημιορεινά και βαθμιαία σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο της Κρήτης, προβλέπονται χιονοπτώσεις κατά περιόδους πυκνές το πρωί στα βόρεια και στην Πελοπόννησο, ενώ από το μεσημέρι στα υπόλοιπα κεντρικά και νότια τμήματα.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με χιονόνερο στα παραθαλάσσια της νότιας Πελοποννήσου και πιθανώς της δυτικής Στερεάς και της Ηπείρου και πιθανότητα παροδικών ασθενών χιονοπτώσεων στα ορεινά και ημιορεινά των προαναφερόμενων περιοχών. Παγετός θα εκδηλωθεί τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κατά τόπους ισχυρός, ενώ στη Δυτική Μακεδονία κατά τόπους ολικός.

Η θερμοκρασία -σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών- θα κυμανθεί από -5 έως 6 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα (στη δυτική Μακεδονία από -10 έως 0 βαθμούς), -3 έως 7 βαθμούς στην κεντρική και νότια Ελλάδα, 0 έως 10 βαθμούς στη δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από -6 έως 2 βαθμούς), 0 έως 6 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, -2 έως 5 βαθμούς στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από 3 έως 8 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ, και στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και μετά το μεσημέρι μέτριοι 4-5 μποφόρ.

Ο καιρός το Σάββατο σε Αττική - Θεσσαλονίκη

Νεφώσεις με πιθανότητα χιονόνερου στα παραθαλάσσια και τοπικές ασθενείς χιονοπτώσεις στα βόρεια και ανατολικά, οι οποίες βαθμιαία θα ενταθούν και θα επηρεάσουν και τα υπόλοιπα τμήματα του νομού από το μεσημέρι αναμένονται στην Αττική. Εξασθένηση των φαινομένων προβλέπεται από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 6 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 Μποφόρ, αλλά γρήγορα θα στραφούν σε βορειοανατολικούς μέτριους 4-5 μποφόρ.

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών ασθενών χιονοπτώσεων κυρίως στα γύρω ορεινά και τοπικά παγετός τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες αναμένονται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -2 έως 5 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 Μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Έκτακτα μέτρα και εκκλήσεις για αποφυγή μετακινήσεων

Ισχυρή σύσταση για αποφυγή όλων των μη απαραίτητων μετακινήσεων σε Αττική, Εύβοια, Φθιώτιδα, Βοιωτία, κεντρική και ανατολική Πελοπόννησο απευθύνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έπειτα από νέα σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη για την αξιολόγηση της πορείας της κακοκαιρίας «Φίλιππος».

Σε δηλώσεις του, ο Χρήστος Στυλιανίδης ζήτησε την συνδρομή όλων των πολιτών για την αντιμετώπιση των έντονων φαινομένων.

Ακόμη, συστήνεται στους οδηγούς των παραπάνω περιοχών να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες, ενώ η σύσταση είναι ιδιαίτερα ισχυρή για τους οδηγούς σε όλα τα βόρεια και ανατολικά προάστια της Αττικής, καθώς και στους κεντρικούς οδικούς άξονες που οδηγούν προς τη βορειοανατολική Αττική.

Όπως τονίστηκε, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης από την Τροχαία θα έχουν αναπτυχθεί σχετικά σημεία ελέγχου.

Επιπλέον αποφασίστηκε από νωρίς αύριο το πρωί να απαγορευθεί εκ νέου η είσοδος βαρέως τύπου οχημάτων στην Αττική Οδό, καθώς και σε τμήματα της Νέας Οδού.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών

Με απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής θα εφαρμοσθούν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας παντός είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπομένου βάρους άνω των 3,5 τόνων, για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας προς τον σκοπό αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων, από την 06.00 ώρα της 12/3/2022 έως ύφεσης των φαινομένων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο τμήμα της από το ύψος του Α/Κ Καλυφτάκη (χ/θ 20,060) μέχρι τη χ/θ 58,520 (όρια Ν. Αττικής). Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας παντός είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπομένου βάρους άνω των 3,5 τόνων, καθώς και αρθρωτών λεωφορείων , για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας προς τον σκοπό αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων, από την 06.00 ώρα της 12/3/2022 έως ύφεσης των φαινομένων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας κατά μήκος του οδικού δικτύου της Αττικής Οδού, της Δ.Π.Λ. Υμηττού και της Περιφερειακής Αιγάλεω.

Απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, θα ισχύσει από αύριο στις 6 το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την απαγόρευση κυκλοφορίας στην εθνική οδό, στο ρεύμα πορείας με κατεύθυνση προς Αθήνα, από το 484ο (Διόδια Μαλγάρων) έως το 474ο χιλιόμετρο (Κόμβος Κλειδίου).

Σύμφωνα με την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση, απαγορεύεται η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων από το 471o χιλιόμετρο (όρια με Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης) έως το 400o χιλιόμετρο (όρια με Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας), στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα παρακάτω οχήματα:

Οχήματα οδικής βοήθειας

Φορτηγά που μεταφέρουν αλάτι

Οχήματα εκτάκτου ανάγκης

Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνεται ότι, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, η κατάσταση στο οδικό δίκτυο έχει ως ακολούθως:

Νομός Βοιωτίας Απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των βαρέων οχημάτων, άνω των 3,5 τόνων: Στην Παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας – Θηβών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από την 30 η χ/θ έως την 34 η χ/θ.

Στις Επαρχιακές Οδούς Νεοχωρακίου – Φυλής, από την 1η χ/θ έως την 26η χ/θ και Οινόης – Μαγούλας, από την 10η χ/θ έως την 25η χ/θ, με την κίνηση των λοιπών οχημάτων να διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω χιονόπτωσης – παγετού, διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων: Από την 12 η χ/θ της Επαρχιακής Οδού Αράχοβας – Επταλόφου και από τη διασταύρωση της προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού (θέση Κελάρια).

Στην Επαρχιακή Οδό Αναλήψεως – Κυριακίου. Νομός Ευβοίας: Απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των βαρέων οχημάτων, άνω των 3,5 τόνων: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας - Αιδηψού, από την 16 η χ/θ έως την 42 η χ/θ, με την κίνηση των λοιπών οχημάτων να διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων .

Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας - Αιδηψού, από την 66η χ/θ (Στροφυλιά) έως την 88η χ/θ (Παπάδες), με την κίνηση των λοιπών οχημάτων να διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων . Η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω χιονόπτωσης – παγετού, διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων: Στην Επαρχιακή Οδό Βουτά – Ροβιών.

Στην Επαρχιακή Οδό Βουτά – Παπάδων.

Στην Επαρχιακή Οδό Δρυμώνα – Κερασιάς.

Στην Επαρχιακή Οδό Στενής – Στροπώνων.

Στην Επαρχιακή Οδό Κοντοδεσποτίου – Αγίας Σοφίας.

Στην Επαρχιακή Οδό Αγίου Αθανασίου – Γλυφάδας.

Στην Επαρχιακή Οδό Αγδίνων – Παπάδων.

Στην Επαρχιακή Οδό Μονοδρίου - Αμαρύνθου, από 3 η χ/θ έως 15 η χ/θ.

Στην Επαρχιακή Οδό Αρτάκης - Κύμης, από την 6 η χ/θ έως την 17 η χ/θ.

Στην Επαρχιακή Οδό Στροφυλιάς – Λουτρά Αιδηψού (μέσω Λίμνης Ευβοίας). Νομός Ευρυτανίας Η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω χιονόπτωσης – παγετού, διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων: Στην Επαρχιακή Οδό Καρπενησίου – Φουρνά – Καρδίτσας, από την 12 η χ/θ θέση «Βράχος», μέχρι τα όρια με τον Νομό Καρδίτσας, θέση «Ζαχαράκι».

Στην Επαρχιακή Οδό Καρπενησίου – Κρικέλλου – Δομνίστας, από την 6η χ/θ έως την 42η χ/θ. Νομός Φωκίδας Η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω χιονόπτωσης – παγετού, διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων: Στην Επαρχιακή Οδό Λιδορικίου – Καλοσκοπής, από την 1 η χ/θ έως την 50 η χ/θ.

Στην Επαρχιακή Οδό Πολυδρόσου - Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, από Άνω Πολύδροσο έως την 18η χ/θ (θέση Κελάρια). Νομός Φθιώτιδας Η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό δίκτυο διεξάγεται κανονικά.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανά Διεύθυνση Αστυνομίας:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, καθώς και στο Εθνικό, Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό δίκτυο, διεξάγεται κανονικά. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με την χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων : στην Επαρχιακή Οδό Καστοριάς - Φλώρινας (μέσω Βιτσίου), από το 18 ο χλμ έως το 28 ο χλμ.

στην Επαρχιακή Οδό Καστοριάς – Ιωαννίνων (μέσω Κοτύλης), από το 25 ο χλμ. έως το 54 ο χλμ.

σε όλο το ορεινό επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Η κυκλοφορία των οχημάτων στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού (Α-29) Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής, καθώς και στο Εθνικό και λοιπό Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό δίκτυο διεξάγεται κανονικά . Β. Από την 01.02΄ ώρα της Κυριακής (06-03-2022) ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας: στην Επαρχιακή Οδό Καστοριάς – Ιωαννίνων (μέσω Κοτύλης), από το 25ο χλμ. έως το 54ο χλμ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού (Α-29) Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής, καθώς και σε όλο το Εθνικό, Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό δίκτυο διεξάγεται κανονικά. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με την χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων : στην Εθνική Οδό Φλώρινας – Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής (μέσω Βίγλας ), από το 6 ο χλμ. έως το 31 ο χλμ.

στην Επαρχιακή Οδό Φλώρινας – Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 14 ο χλμ. έως το 30 ο χλμ.

στην Επαρχιακή Οδό Αετού – Νυμφαίου, από το 1 ο χλμ. έως το 9 ο χλμ.

σε όλο το ορεινό επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Φλώρινας . Η κυκλοφορία των οχημάτων στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού (Α-27) καθώς και στο λοιπό Εθνικό, Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό δίκτυο διεξάγεται κανονικά.

Προσαρμογές στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

Ως προς τη λειτουργία των μέσων μεταφοράς στην Αττική, σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ο ΟΑΣΑ θα είναι σε ετοιμότητα να προσαρμόσει τα δρομολόγια των λεωφορείων, του ηλεκτρικού και του τραμ, ανάλογα με την κατά τόπους ένταση του φαινομένου. Επισημαίνεται ότι από την αρχή της βάρδιας δεν θα κυκλοφορούν αρθρωτά λεωφορεία. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και από τους φορείς διαχείρισης μέσων μαζικής μεταφοράς.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ενημερώνει ότι «λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και για λόγους ασφαλείας, τα δρομολόγια του Τραίνου του Πηλίου, το Σάββατο 12/03 και την Κυριακή 13/03, δεν θα πραγματοποιηθούν».

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ενημερώνει ότι, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και για λόγους ασφαλείας, τα δρομολόγια του Τραίνου του Πηλίου, το Σάββατο 12/03 και την Κυριακή 13/03, δεν θα πραγματοποιηθούν. — TRAINOSE (@TrainoseGr) March 11, 2022

Στο πλαίσιο της σύσκεψης, ο διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), Θεόδωρος Κολυδάς, ενημέρωσε διεξοδικά τους συμμετέχοντες για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, επισημαίνοντας ότι αναμένονται έντονες χιονοπτώσεις αύριο, Σάββατο 12 Μαρτίου, σε Αττική, Εύβοια και λοιπή ανατολική Στερεά Ελλάδα. Ειδικά για την Αττική, τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα από τις πρώτες μεσημεριανές ώρες.

Παράλληλα, όπως υπογραμμίστηκε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, σε ετοιμότητα βρίσκονται οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και των Ενόπλων Δυνάμεων, των Περιφερειών και των δήμων, όπου αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, ενώ το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους συναρμόδιους φορείς για τον καλύτερο συντονισμό όλων των δυνάμεων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρης Οικονόμου, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο γενικός γραμματέας Υποδομών, Γιώργος Καραγιάννης, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου και ο αναπληρωτής ΓΓΠΠ, Γιώργος Καραγιάννης.

Ενημέρωση για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Π.Σ. σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικινδύνων καιρικών φαινομένων της Ε.Μ.Υ.: https://t.co/vvQ6bdxw2W pic.twitter.com/2HLTfRBWS3 — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 11, 2022

Μετείχαν, επίσης, οι περιφερειάρχες Αττικής, Γιώργος Πατούλης, Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, εκπρόσωποι των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Νοτίου Αιγαίου. Το «παρών» έδωσαν, ακόμη, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, Γιώργος Μαρκόπουλος και ο δήμαρχος Αθηναίων, Κωνσταντίνος Μπακογιάννης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος, ο υπαρχηγός ΠΣ, αντιστράτηγος Ιωάννης Πετρούτσος, ο υποστράτηγος της ΕΛΑΣ, Ελευθέριος Γκαρίλας, εκπρόσωποι του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εκπρόσωπος του ΕΚΑΒ, καθώς και ο γενικός διευθυντής Συντονισμού της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Φοίβος Θεοδώρου. Επιπλέον, συμμετείχαν εκπρόσωποι των παραχωρησιούχων διαχείρισης Εθνικού Οδικού Δικτύου (Νέα Οδός ΑΕ / Κεντρική Οδός ΑΕ, Μορέας ΑΕ, Ολυμπία Οδός ΑΕ, Αττικές Διαδρομές ΑΕ), καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιος Μάνος.

Σημειώνεται ότι ήδη από την Τρίτη, 8 Μαρτίου, αντίστοιχες συσκέψεις πραγματοποιούνται καθημερινά για τον συντονισμό όλων των συναρμόδιων φορέων και την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε σήμερα, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), συνεχίζει να επηρεάζει τη χώρα η κακοκαιρία «Φίλιππος» («Filippos»).

Η κακοκαιρία που έχει κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, τον κατά τόπους ισχυρό παγετό στη βόρεια Ελλάδα και τις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνές χιονοπτώσεις στην ανατολική ηπειρωτική χώρα και το Αιγαίο, θα διατηρηθεί μέχρι την Κυριακή (13-03-2022).

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Αναλυτικά στοιχεία από την Αστυνομία, για την κυκλοφορία οχημάτων σε όλη την Ελλάδα (τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, ώρα 21:30):

