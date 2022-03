Τεχνολογία - Επιστήμη

Ρωσία: Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός μπορεί να πέσει λόγω των κυρώσεων της Δύσης

Ο επικεφαλής της Roscosmos χαρακτήρισε "τρελούς" όσους επέβελαν κυρώσεις στην Ρωσία.

Οι δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας θα μπορούσαν να προκαλέσουν την πτώση του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, υποστήριξε σήμερα ο Ντμίτρι Ρογκόζιν, ο επικεφαλής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos, και ζήτησε την άρση τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η λειτουργία των ρωσικών διαστημοπλοίων, που ανεφοδιάζουν τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), θα διαταραχθεί από τις κυρώσεις, επηρεάζοντας κατά συνέπεια το ρωσικό τμήμα του σταθμού, που χρησιμεύει κυρίως για τη διόρθωση της τροχιάς ολόκληρης της δομής. Κατά συνέπεια, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει «'την προσθαλάσσωση' ή 'την προσγείωση' του ISS που ζυγίζει 500 τόνους».

«Το ρωσικό τμήμα φροντίζει ώστε η τροχιά του σταθμού να διορθώνεται (κατά μέσο όρο ένδεκα φορές το χρόνο), μεταξύ άλλων και για να αποφεύγει τα διαστημικά συντρίμμια», αναφέρει ο Ρογκόζιν, ο οποίος εκφράζει τακτικά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την υποστήριξή του προς το ρωσικό στρατό που μάχεται στην Ουκρανία.

Ο επικεφαλής της Roscosmos δημοσιεύει ένα χάρτη του κόσμου όπου θα μπορούσε να πέσει ο σταθμός και υποστηρίζει πως η Ρωσία είναι σε μεγάλο βαθμό προφυλαγμένη.

«Όμως οι πληθυσμοί άλλων χωρών, ιδιαίτερα αυτών που διοικούνται από τα 'σκυλιά του πολέμου' (σ.σ.: τους Δυτικούς), θα πρέπει να σκεφτούν το τίμημα των κυρώσεων σε βάρος της Roscosmos», γράφει χαρακτηρίζοντας «τρελούς» αυτούς που επέβαλαν αυτά τα μέτρα αντιποίνων.

Την 1η Μαρτίου η NASA είχε ανακοινώσει πως εργάζεται πάνω σε λύσεις για να διατηρήσει το σταθμό σε τροχιά χωρίς τη βοήθεια της Ρωσίας.

Τα πληρώματα και ο ανεφοδιασμός μεταφέρονται στο τμήμα αυτό από τα διαστημόπλοια Soyouz και τα φορτηγά Progress. Ωστόσο ο Ρογκόζιν εξηγεί πως ο πύραυλος, που είναι απαραίτητος για να εκτοξευθούν αυτά τα σκάφη, τελεί «υπό αμερικανικές κυρώσεις από το 2021 και υπό τις κυρώσεις της ΕΕ και του Καναδά από το 2022».

Η Roscosmos αναφέρει πως απηύθυνε εκκλήσεις προς τους αμερικανούς (NASA), καναδούς (ASC) και ευρωπαίους (ESA) εταίρους της ζητώντας «την άρση των παράνομων κυρώσεων σε βάρος των επιχειρήσεών μας».

Το διάστημα είναι ένα από τα τελευταία πεδία ρωσοαμερικανικής συνεργασίας.

Στις αρχές Μαρτίου, η Roscosmos ανακοίνωσε την πρόθεσή της να δώσει προτεραιότητα στην κατασκευή στρατιωτικών δορυφόρων εξαιτίας της αυξανόμενης απομόνωσης της Ρωσίας λόγω της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ο Ρογκόζιν είχε επίσης ανακοινώσει πως η Μόσχα δεν θα παρέχει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες τους κινητήρες των αμερικανικών πυραύλων Atlas και Antares. «Ας πετάξουν στο διάστημα πάνω στις σκούπες τους», σχολίασε.

Στις 30 Μαρτίου, ένας αστροναύτης, ο Μαρκ Βάντε Χέι, και δύο κοσμοναύτες, ο Αντόν Σκαπλέροφ και ο Πιότρ Ντούμπροφ, πρόκειται να επιστρέψουν στη Γη από τον ISS με ένα διαστημόπλοιο Σογιούζ.

