Κύπελλο Βόλεϊ Γυναικών: Ο Παναθηναϊκός πήρε το τρόπαιο

Το Κύπελλο Ελλάδας γύρισε στις "πράσινες" μετά απο αρκετά χρόνια.

Η γυναικεία ομάδα του Παναθηναϊκού επέστρεψε στους τίτλους κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας για έκτη φορά στην Ιστορία της και πρώτη ύστερα από 12 χρόνια, καθώς η τελευταία φορά που οι «πράσινες» σήκωσαν το τρόπαιο ήταν το 2010.

Στον τελικό του φάιναλ-4, που φιλοξενήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, το «τριφύλλι» επιβλήθηκε (με ανατροπή) 3-1 σετ του ΑΟ Θήρας, που έπαιξε τον τρίτο συνεχή τελικό του στη διοργάνωση αλλά δεν τα κατάφερε ούτε αυτή τη φορά, παρά την εξαιρετική παρουσία του έως το 20-19 του τρίτου σετ.

Τα σετ: 21-25, 25-22, 25-19, 25-15.

Στο ξεκίνημα οι αντίπαλοι συμβάδιζαν ως το 20-20, που έγινε 20-24 με την Κωνσταντινίδου να χαλά την υποδοχή των πράσινων και την Χόλστον να τελειώνει το πρώτο σετ στο 21-25.

Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός πίεσε στο σερβίς και ήταν αποτελεσματικός στις κόντρα επιθέσεις, φτάνοντας στο 11-4 με τα σερβίς της Χαντάβα. Τα δύο γρήγορα τάιμ άουτ του Κώστα Παπαδόπουλου δεν έφεραν αποτέλεσμα, η διαφορά άνοιξε στο +10 (16-6), κι ενώ η ισοφάριση φαινόταν θέμα χρόνου η είσοδος της Αδαμοπούλου άλλαξε τα δεδομένα.

Η ομάδα της Σαντορίνης πλησίασε στο 17-11, στο 18-15 και λίγο αργότερα σε 23-21. Η Στεπανένκο έφερε τις «πράσινες» στο πρώτο σετ μπολ και τελικά το 1-1 έγινε με χαμένο σερβίς της Διάλλα.

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 8-5 στην αρχή του τρίτου σετ, με τον ΑΟΘ να ισοφαρίζει σε 8-8 και να ακολουθεί μία επανάληψη του πρώτου σετ όπου οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο με πόντο μέχρι το 18-18 που έγινε 20-18 με άουτ της Αργυρίου.

Ο ΑΟΘ πήρε την αλλαγή, η Γκόλτσιου μπήκε για το σερβίς και χάλασε την υποδοχή του ΠΑΟ, όμως η Ρόγκα έβγαλε απίστευτη άμυνα επιτρέποντας στην ομάδα της όχι απλά να διατηρήσει το +2, αλλά με τα σερβίς της Κρος να κλείσει το σετ στο 25-19.

Η ψυχολογία είχε πια αλλάξει στρατόπεδο μετά την ανατροπή στο σκορ. Η αθηναϊκή ξέφυγε στην αρχή του τέταρτου σετ με 4-1 και λίγο αργότερα το 5-3 έγινε 9-3 με συνεχή λάθη της Θήρας, που μείωσε σε 12-7 αλλά στο 19-14 η Κρος με τρία μπλοκ και μία επίθεση έδωσε οριστικό τέλος στον αγώνα, με την Καναδή κεντρική να παίρνει και τον τελευταίο πόντο του τελικού.

Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 6 άσσους, 56 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων και του ΑΟ Θήρας από 3 άσσους, 57 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλων.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Απόστολος Οικονόμου): Χατζηευστρατιάδου 8 (7/12 επ., 1 άσσος), Χαντάβα 16 (14/38 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 33% υπ. - 10% άριστες), Κρος 14 (7/13 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ), Στεπανένκο 14 (14/36 επ.), Γκρόθες 14 (13/25 επ., 1 άσσος, 55% υπ. - 36% άριστες), Παπαφωτίου 7 (1/3 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ) / Ρόγκα (λ, 43% υπ. - 43% άριστες), Κωνσταντίνου.

ΑΟ ΘΗΡΑΣ (Κώστας Παπαδόπουλος): Άμποτ 20 (18/44 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 50% υπ. - 33% άριστες), Χόλστον 11 (10/32 επ., 1 μπλοκ), Διάλλα 7 (4/10 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 7 (3/8 επ., 4 μπλοκ), Μίτροβιτς 14 (14/28 επ., 40% υπ. - 24% άριστες), Αργυρίου 6 (4/13 επ., 2 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 44% υπ. - 33% άριστες), Δροσοπούλου, Αδαμοπούλου 4 (4/10 επ., 50% υπ.-31% άριστες), Γκόλτσιου 1 (1 άσσος).

