Κοινωνία

Μενίδι: Ληστεία σε τράπεζα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυο άντρες προσποιούμενοι αρχικά τους πελάτες, έβγαλαν όπλα και ακινητοποίησαν τους υπαλλήλους.

Ένοπλη ληστεία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας σε υποκατάστημα τράπεζας στο Μενίδι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δυο άντρες μπήκαν στο τραπεζικό κατάστημα προσποιούμενοι τους πελάτες, αλλά στη συνέχεια έβγαλαν όπλα και ακινητοποίησαν τους υπαλλήλους ζητώντας τους τα χρήματα.

Αφού πήραν τα χρήματα από τα ταμεία έφυγαν πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Γουίλιαμ Χερτ

Εξοπλισμοί: Η Γερμανία αγοράζει F-35 για να αντικαταστήσει τα Tornado

ΕΝΦΙΑ: 8 στους 10 θα πληρώσουν μειωμένο φόρο