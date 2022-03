Πολιτική

Συνομιλία Μητσοτάκη - Τσίπρα για τον Ερντογάν

Ο Πρωθυπυοργός θα έχει κύκλο τηλεφωνικών επαφών με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, ώστε να τους ενημερώσει για την συνάντση με τον Τούρκο Πρόεδρο.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει κύκλο τηλεφωνικών επαφών με τους πολιτικούς αρχηγούς προκειμένου να τους ενημερώσει για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στην Τουρκία.

Η ενημέρωση των αρχηγών δεν θα γινει δια ζώσης, αλλά εξ αποστάσεως, μετά την διάγνωση ότι ο Πρωθυπουργός νοσεί με κορονοϊό.

Κατόπιν επικοινωνίας του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, με τα γραφεία των πολιτικών αρχηγών, προγραμματίστηκαν οι παρακάτω επικοινωνίες:



Στις 18.00, ο Πρωθυπουργός θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα.



Στις 19.00, Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη.



Στις 10.00, το πρωί της Τρίτης, ο Πρωθυπουργός θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρη Κουτσούμπα.



Στις 10.30, ο Πρωθυπουργός θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.



Στις 11.30, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη.





Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το μεσημέρι της Δευτέρας το Κίνημα Αλλαγής, αναφέρεται «Η ανθρωπότητα ζει σε μια νέα πραγματικότητα μετά την παράνομη και βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ένας πόλεμος στην καρδιά της Ευρώπης με χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια πρόσφυγες αλλάζει με ραγδαίο τρόπο τις προτεραιότητες των κρατών. Οι αυτοκρατορικές αναθεωρητικές απόψεις ηγετών όπως του κ. Πούτιν, πρέπει να μπουν στο στόχαστρο της διεθνούς κοινότητας. Ο σεβασμός της εθνικής κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου είναι μονόδρομος για την ειρήνη, την ευημερία και την σταθερότητα μεταξύ των λαών. Αυτό είναι και το μήνυμά μας προς την πολιτική ηγεσία της Τουρκίας. Θεωρούμε θετικό το όποιο βήμα συμβάλλει στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής καθώς και στην αποκλιμάκωση των εντάσεων της προηγούμενης περιόδου. Όμως τα βήματα οικοδόμησης αξιόπιστου διαλόγου έχουν ως προϋπόθεση να εγκαταλείψει ο κ. Ερντογάν παράνομες και παράλογες θεωρίες όπως αυτή της «γαλάζιας πατρίδας» ή της αποστρατικοποίησης των νησιών μας. Σε αυτή την κατεύθυνση αναμένουμε την ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό».

Από την πλευρά της, η Ελληνική Λύση σημειώνει «Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ισχυρίστηκε ότι η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο συνέβαλε για την «βελτίωση του κλίματος» μεταξύ των δύο χωρών, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες. Μέχρι αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουμε δει ούτε άρση του Casus Belli, ούτε ακύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, ούτε φυσικά κάποια απόσυρση τουρκικών στρατευμάτων και εποίκων από την μαρτυρική Κύπρο. Κινήσεις που αποτελούν τα μοναδικά στοιχεία πραγματικής «βελτίωσης του κλίματος». Αντίθετα, είδαμε έκπληκτοι τον πρωθυπουργό να μιλά πάλι αόριστα για «διαφορές» με την Τουρκία, εγκαταλείποντας πάλι την εθνική γραμμή που αναγνωρίζει μία και μόνη διαφορά, την οριοθέτηση της νησιωτικής υφαλοκρηπίδας. Η Ελληνική Λύση οφείλει λοιπόν να προειδοποιήσει την κυβέρνηση πως εάν θεωρεί «βελτίωση του κλίματος» την πλήρη ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας από την Τουρκία και οποιαδήποτε υποχώρηση από την εθνική γραμμή για το Αιγαίο και την Κύπρο, διαπράττει εθνικό έγκλημα».

