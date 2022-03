Κοινωνία

Κρήτη: η νονά άρπαξε... φωτιά στην βάπτιση! (βίντεο)

Το βίντεο έγινε αμέσως viral με την νονά πάντως να δείχνει ψυχραιμη!

Ένα ευτράπελο ευτυχώς χωρίς κάποιον τραυματισμό, έγινε σε βάπτιση λίγο έξω από το Ηράκλειο Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια του μυστηρίου και ενώ είχε σκύψει η νονά για να "λαδώσει" τον νεοφώτιστο που βρισκόταν μέσα στην κολυμπήθρα, τα μαλλιά της άρπαξαν φωτιά από τις λαμπάδες που βρίσκονταν δίπλα.

Η γυναίκα με απόλυτη ψυχραιμία, αφού έσπευσαν να σβήσουν τη φλόγα οι καλεσμένοι, συνέχισε απτόητη το μυστήριο.

Το βίντεο με το ασυνήθιστο περιστατικό κατέγραψε ο Σωκράτης Δαμουλάκης, και ήδη έχει γίνει viral στο διαδίκτυο.

Πηγή: cretalive.gr

