Μοσχάρι με μανιτάρια και αχνιστό ρύζι από τον Πέτρο Συρίγο

Ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό" προτείνει και μας δείχνει πως να εκτελέσουμε την εξαιρετική συνταγή.

Μοσχάρι με μανιτάρια και αχνιστό ρύζι ετοίμασε την Τετάρτη ο Πέτρος Συρίγος, στην κουζίνα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Ο σεφ της εκπομπής μοιράστηκε με τους τηλεθεατές μικρά μυστικά για την προετοιμασία του φαγητού, δείχνοντας την εκτέλεση της συνταγής που θα αγαπήσουν μικροί και μεγάλοι.

Μοσχάρι με μανιτάρια και ρύζι – Τα υλικά

1/1,5 kg μοσχάρι χτένι κομμένο σε κομμάτια των 5 εκατοστών

αλεύρι

2 κ.τ.σ βούτυρο κλαριφιε

2 κ.τ.σ ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκ. σκόρδο ψιλοκομμένο

4 κλωνάρια φρέσκο θυμάρι

600 γρ λευκά μανιτάρια κομμένα στα τέσσερα

500 ml χλιαρό νερό

2 κύβους βοδινό ζωμό 300 ml κόκκινο κρασί

1 σφηνάκι μπράντι

Αλάτι, πιπέρι

Μοσχάρι με μανιτάρια και ρύζι – Η συνταγή Αλατοπιπερωνουμε και περνάμε από το αλεύρι το κρέας. Σε μια βαθιά κατσαρόλα βάζουμε το βούτυρο και το ελαιόλαδο. Όταν πάρουν θερμοκρασία χαμηλώνουμε την φωτιά στο μισό και σοτάρουμε το αλευρωμένο κρέας μέχρι να πάρει χρώμα. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και τα σκόρδα και σοτάρουμε για 3 λεπτά. Βάζουμε τα μανιτάρια και σοτάρουμε ανακατεύοντας συνεχώς για αλλά 6 λεπτά. Σβήνουμε πρώτα με το μπράντι και αμέσως μετά με το κρασί. Όταν καεί η αλκοόλη προσθέτουμε το βοδινό ζωμό, το νερό και βάζουμε το θυμάρι και Βράζουμε . Χαμηλώνουμε την φωτιά και σιγοβράζουμε για μια και μισή ώρα η μέχρι να μαλακώσει το κρέας. Σερβίρουμε με αχνιστό Μπασμάτι ρύζι





