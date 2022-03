Κόσμος

Ουκρανία - Ζελένσκι προς Σολτς: γκρεμίστε το τείχος, βοηθήστε να σταματήσει ο πόλεμος

Καταχειροκροτούμενος ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, απευθύνθηκε στα μέλη της Βουλής της Γερμανίας, ζητώντας ενεργότερη στήριξη του ουκρανικού λαού.

«Κύριε Σολτς, γκρεμίστε αυτό το τείχος!», κάλεσε τον Γερμανό καγκελάριο ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας σε τηλεδιάσκεψη στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο.

Αναφερόμενος σε «τείχος μεταξύ της ελευθερίας και της ανελευθερίας» που δημιουργεί η Ρωσία στην Ευρώπη, ο κ. Ζελένσκι ανέδειξε την ιστορική ευθύνη της Γερμανίας να βοηθήσει προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. «Φανείτε ηγέτης και οι απόγονοί σας θα είναι υπερήφανοι για εσάς (…) Τι αξίζει η ιστορική ευθύνη για ό,τι συνέβη πριν από 80 χρόνια; Βοηθήστε μας να σταματήσουμε τον πόλεμο», είπε ο ουκρανός πρόεδρος σε δραματικούς τόνους και οι Γερμανοί βουλευτές απάντησαν όρθιοι, με παρατεταμένο χειροκρότημα.

Ο κ. Ζελένσκι επανέλαβε το αίτημά του για ενεργειακό εμπάργκο στη Ρωσία και για διασφάλιση του εναέριου χώρου της Ουκρανίας - τον οποίο «η Ρωσία έχει μετατρέψει σε ουρανό θανάτου» -, προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση και για την ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ άφησε αιχμές για καθυστερήσεις και ολιγωρία από την πλευρά του Βερολίνου, η οποία στην αρχή έβλεπε τα πάντα ως «οικονομία, οικονομία, οικονομία».

«Ήταν λυπηρό για εμάς. Νιώσαμε την αντίστασή σας. Νιώσαμε ότι θέλατε να συνεχίσετε με την οικονομία», τόνισε ο κ. Ζελένσκι και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον γερμανορωσικό αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2, ο οποίος, όπως είπε, δεν εγκαταλείφθηκε παρά μόνο αφότου άρχισε ο πόλεμος. «Ο γερμανικός δισταγμός είναι άλλος ένας λίθος για ένα νέο τείχος στην Ευρώπη», υπογράμμισε. Η Ρωσία εκμεταλλεύεται τη Γερμανία και άλλες χώρες προκειμένου να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον μας, συνέχισε και εξέφρασε την αμφιβολία του σχετικά με το εάν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία είναι πλέον ικανές να σταματήσουν τον πόλεμο, ενώ ανέφερε ότι οι χώρες «πέρα από τον ωκεανό» είναι αυτή τη στιγμή πιο κοντά στην Ουκρανία από ό,τι η Γερμανία.

Ο ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε παρόλα αυτά τους απλούς Γερμανούς για τη βοήθεια που προσφέρουν στους συμπατριώτες του, τις επιχειρήσεις που δεν βλέπουν μόνο την οικονομία και τους δημοσιογράφους που προσπαθούν να αποκαλύψουν την αλήθεια. «Ευχαριστούμε και τους πολιτικούς που θέλουν να αυξήσουν τις κυρώσεις και να προστατεύσουν τα παιδιά», συμπλήρωσε.

«Σε τρεις εβδομάδες χιλιάδες Ουκρανοί έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους 108 παιδιά. Οι κατακτητές σκότωσαν 108 παιδιά στη μέση της Ευρώπης το 2022», είπε χαρακτηριστικά και ζήτησε την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων προκειμένου να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί και να μπορέσει να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται. «Οι Ρώσοι δεν διαχωρίζουν στρατιωτικούς από πολιτικούς στόχους, χτυπούν νοσοκομεία παίδων, μαιευτήρια, θέατρα, αμάχους», είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε σε ένα νέο "τείχος" στην Ευρώπη, ανάμεσα στην ελευθερία και την ανελευθερία. «Μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά όταν μας κοιτάζετε και να αποτρέψετε τη δημιουργία αυτού του τείχους. Βοηθήστε μας. Βοηθήστε μας να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο. Κύριε Καγκελάριε Σολτς, γκρεμίστε αυτό το τείχος. Φανείτε ηγέτης και οι απόγονοί σας θα είναι υπερήφανοι για εσάς», κατέληξε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταχειροκροτούμενος, λίγες ώρες μετά απο ανάλογη ομιλία του στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

