Νέα κακοκαιρία με βροχές, χιόνια και κρύο

Που και πότε θα ειναι εντονότερα τα φαινόμενα. Πόσο χαμηλά θα πέσει ο υδράργυρος. Πόσο θα κρατησει το βαρομνετρικό χαμηλό. Αναλυτική πτρόγνωση.

Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας έως το Σαββατοκύριακο ξεκινά σήμερα μετά το μεσημέρι, με βροχοπτώσεις στα ηπειρωτικά, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, χιονοπτώσεις αναμένονται από τις πρώτες βραδινές ώρες στα ορεινά, οι οποίες έως το πρωί της Παρασκευής θα επεκταθούν και σε ημιορεινές περιοχές των κεντρικών και βόρειων ηπειρωτικών.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή πτώση από απόψε και θα γίνει αισθητή κυρίως την Παρασκευή, οπότε δεν θα ξεπεράσει τους 9-10 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο και τους 14-15 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές.

Αναλυτικότερα, αύριο αναμένονται βροχοπτώσεις, ενώ κατά τόπους χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινά και ημιορεινά ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα που θα εντοπίζονται κυρίως στα βόρεια, ανατολικά, νοτιοανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη, από το απόγευμα θα περιοριστούν στα ορεινά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία σε πτώση, θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 6 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία, στη Θράκη, στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο από -2 έως 10, στην Ήπειρο από 2 έως 15, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο από 5 έως 15, στα νησιά του Ιονίου από 5 έως 14, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου από 2 έως 10, στις Κυκλάδες από 5 έως 11, στα Δωδεκάνησα από 7 έως 13 και στην Κρήτη από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Η ελάχιστη αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες έως βορειανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 και τοπικά έως 7 Μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 και τοπικά έως 6 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 6 έως 9 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται βροχές κατά διαστήματα, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά αλλά και σε ημιορεινές περιοχές. Ιδιαίτερα για το κέντρο της Θεσσαλονίκης, πιθανότητα χιονόνερου υπάρχει έως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 Μποφόρ όμως από το πρωί θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 3 έως 7 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

