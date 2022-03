Τεχνολογία - Επιστήμη

Πόλεμος στην Ουκρανία: “φρένο” στην κοινή ευρω-ρωσική αποστολή στον Άρη

Τι αποφάσισε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Ποιο είναι το μέλλον της συνεργασίας με τη Ρωσία στο... διάστημα.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) αποφάσισε να αναστείλει επισήμως την προγραμματισμένη για φέτος το καλοκαίρι κοινή ευρω-ρωσική αποστολή Exomars με προορισμό τον Άρη.

Το Συμβούλιο της ESA, το οποίο συνεδρίασε στο Παρίσι στις 16-17 Μαρτίου, αξιολόγησε την κατάσταση που έχει προκύψει στις σχέσεις Ευρώπης-Ρωσίας λόγω Ουκρανίας και ανακοίνωσε ότι «ως διακυβερνητικός οργανισμός με εντολή να αναπτύξουμε και να υλοποιήσουμε διαστημικά προγράμματα με πλήρη σεβασμό προς τις ευρωπαϊκές αξίες, εκφράζουμε τη βαθιά λύπη μας για τις ανθρώπινες απώλειες και τις τραγικές συνέπειες της επιθετικότητας προς την Ουκρανία».

Η ESA, που ιδρύθηκε το 1975 και έχει 22 κράτη-μέλη (μεταξύ των οποίων η Ελλάδα) αναφέρει ότι «ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία από τα κράτη-μέλη της».

Αποφάσισε ομόφωνα ότι είναι αδύνατο να συνεχιστεί η συνεργασία με τη ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos για την αποστολή στον Άρη του ευρωπαϊκού ρόβερ «Ρόζαλιντ Φράνκλιν» με τη βοήθεια της Ρωσίας στο πλαίσιο της κοινής αποστολής ExoMars, που επρόκειτο να γίνει το 2022.

Παράλληλα δόθηκε εντολή στον γενικό διευθυντή της ESA να πραγματοποιήσει μια γρήγορη έρευνα για να εξετάσει τις καλύτερες δυνατές εναλλακτικές επιλογές προκειμένου να προχωρήσει η αποστολή του ρόβερ.

Επίσης, μετά την απόφαση της Roscosmos να αποσύρει το προσωπικό της από το ευρωπαϊκό διαστημοδρόμιο στη Γαλλική Γουιάνα και να σταματήσει τη διάθεση ρωσικών πυραύλων Σογιούζ για εκτοξεύσεις από εκεί, η ESA θα αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις εκτόξευσης για τις προγραμματισμένες διαστημικές αποστολές που επηρεάζονται (Galileo M10, Galileo M1, Euclid και EarthCare).

Από την άλλη, η ESA διαβεβαίωσε ότι η συνεργασία με τη Ρωσία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό συνεχίζεται για λόγους ασφάλειας των λειτουργιών του και των αστροναυτών.

