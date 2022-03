Κόσμος

Πούτιν: Σημάδια δείχνουν ότι ίσως είναι βαριά άρρωστος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πέντε σημάδια που δείχνουν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν πάσχει από κάποια σοβαρή νόσο παρουσιάζει η Telegraph.





Την ώρα που μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας νοσεί βαριά και θέλει να αξιοποιήσει τον χρόνο που έχει, ώστε να μείνει στην Ιστορία της χώρας του.

1. Εξωτερική εμφάνιση

Σύμφωνα με την Telegraph, η εξωτερική εμφάνιση του Πούτιν έχει δημιουργήσει ερωτήματα, καθώς φαίνεται «μαγκωμένος» και πρησμένος στο πρόσωπο. Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι μπορεί να οφείλεται σε αναβολικά ή στεροειδή, που μπορεί να λαμβάνει για κάποια θεραπεία.

Χαρακτηριστικά, η Φιόνα Χιλ, πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου για τη Ρωσία, δήλωσε ότι «φαίνεται πρησμένος στο πρόσωπο. Ξέρουμε ότι είχε πόνους στην πλάτη. Ακόμα και αν δεν είναι κάτι πιο σοβαρό, μπορεί να παίρνει μεγάλες δόσεις στεροειδών ή κάτι άλλο. Αυτή η εισβολή ίσως είναι αποτέλεσμα και προσωπικών του παραγόντων».

2. Μακριά τραπέζια

Τα τραπέζια στα οποία ο Ρώσος πρόεδρος υποδέχτηκε τον Εμανουέλ Μακρόν και Αλεξάντερ Λουκασένκο μπορεί να έγιναν viral, λόγω της σύστασης να κρατάει ο κόσμος αποστάσεις, λόγω του κορονοϊού, όμως φέρεται να κρύβουν στην πραγματικότητα κάτι ανησυχητικό.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι όσοι έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό, είτε λόγω υποκείμενου νοσήματος είτε λόγω λήψης ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, κινδυνεύουν να νοσήσουν βαριά από Covid ή άλλες μολύνσεις. Έτσι, ενδέχεται αυτός να είναι ο λόγος που ο Ρώσος πρόεδρος προτίμησε να κρατήσει αποστάσεις.

3. Ο βήχας που «κόπηκε»

Το 2020 ο Πούτιν άρχισε να βήχει σε μία συνάντηση στην οποία υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη, όμως στη συνέχεια ο βήχας κόπηκε από την μετάδοση. Τότε, ο καθηγητής Βαλέρι Σολοβέι, πρώην ιστορικός στο Κρατικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας, είχε πει ότι ο Πούτιν ίσως να έχει Πάρκινσον ή καρκίνο και ότι ίσως έπρεπε να παραιτηθεί το 2021, για λόγους υγείας.

Το 2019, παραιτήθηκε από το Ινστιτούτο, όπου ήταν επικεφαλής δημοσίων σχέσεων, λόγω «πολιτικών πιέσεων», όπως είπε, ενώ αργότερα, συνελήφθη σε μια αντικαθεστωτική διαδήλωση.

4. Το χρονοδιάγραμμα στην εξουσία

Αν ο Πούτιν είχε αποδείξει κάτι στη Δύση, σύμφωνα με την Telegraph, είναι πως ποτέ δεν βιάζεται, ιδιαίτερα όταν λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν επιθετικές ενέργειες. Μάλιστα, το δημοσίευμα φέρνει ως παράδειγμα τον πόλεμο στη Γεωργία το 2008 και την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014.

Παρόλα αυτά, τώρα φέρεται να άλλαξε τακτική και να προσπαθεί να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία, παρότι ο ίδιος διαβεβαίωσε για το αντίθετο, σε τηλεοπτικές δηλώσεις που έκανε.

Έτσι, με βάση το βρετανικό Μέσο, ενδέχεται η υγεία του Ρώσου προέδρου να χειροτερεύει, με αποτέλεσμα ο χρόνος του να τελειώνει.

5. Αναφορές από μυστικές υπηρεσίες

Μέχρι στιγμής μπορεί να μην φέρεται να υπάρχει επίσημη αναφορά για την υγεία του Ρώσου προέδρου, όπου υποστηρίζει πως ο ίδιος νοσεί βαριά από κάποια ασθένεια, οι πληροφορίες όμως φέρεται να πληθαίνουν.

Μάλιστα, ο Μάρκο Ρούμπιο, Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής, είναι και μέλος της Επιτροπής Πληροφοριών στο Κογκρέσο, όπου έχει πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, δήλωσε πως «μακάρι να μπορούσα να πω περισσότερα, αλλά προς το παρόν, μπορώ να πω μόνο ότι είναι εμφανές πως κάτι δεν πάει καλά με τον Πούτιν. Ήταν πάντα δολοφόνος, αλλά τώρα το πρόβλημα φαίνεται διαφορετικό και σοβαρό. Φαίνεται να έχει κάποια θέματα υγείας νευρολογικής φύσης».

Ακόμη, αντίστοιχες υποψίες φέρεται να έχουν και οι Γάλλοι, ιδιαίτερα μετά τη δίωρη συνάντηση του Μακρόν με τον Πούτιν. «Δεν είναι ο ίδιος Πούτιν» επισήμαναν γάλλοι αξιωματούχοι. Ηταν πιο «σκληροπυρηνικός και άκαμπτος» και σε κάποια θέματα «φάνηκε εκτός ελέγχου», φέρεται να είπαν, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Europa League: Οι “8” της προημιτελικής φάσης

Πέτρος Φιλιππίδης: “απών” στην πρεμιέρα της δίκης για βιασμούς

Τέξας: Πολύνεκρο τροχαίο προκάλεσε... 13χρονος οδηγός (εικόνες)