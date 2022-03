Πολιτική

Πηγές ΥΠΕΞ: ο Μανώλης Ανδρουλάκης δεν είναι αιχμάλωτος

Ως ορισμό του ψεύδους χαρακτηρίζουν πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορές για την τύχη του Έλληνα πρόξενου στην Μαριούπολη.

Ως «ορισμό του ψεύδους» χαρακτηρίζουν πηγές του υπουργείου Εξωτερικών την είδηση ότι ο Έλληνας πρόξενος στη Μαριούπολη Μανώλης Ανδρουλάκης είναι αιχμάλωτος στην Ουκρανία.

Ο Μανώλης Ανδρουλάκης βρίσκεται από χθες το βράδυ κοντά στην πόλη Ουμάν και σήμερα αναμένεται να συνεχίσει την πορεια του προς Μολδαβία.

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εξωτερικών υπάρχει συνεχή επαφή μαζί του και είναι καλά στην υγεία του.

Τελικώς, γύρω στις 14:30 της Παρασκευής, το κομβόι στο οποίο περιλαμβάνεται το όχημα που μεταφέρει τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Μαριούπολη, ξεκίνησε από την πόλη Ουμάν με κατεύθυνση προς την Μολδαβία.

Πρόξενος στη Μαριούπολη: χάθηκαν μέσα σε 24 ώρες όλες οι υποδομές

Κατά τη διάρκεια του δύσκολου ταξιδιού που κάνει ο Έλληνας Πρόξενος στη Μαριούπολη, εδώ και τρεις ημέρες, προσπαθώντας να φτάσει στη Μολδαβία, μόλις την Τετάρτη κατάφερε να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και συνομίλησε με τον δημοιογράφο Κώστα Ονισέκνο, που βρίσκεται στο Κίεβο.

Στη στάση που έκανε στην πόλη Ζαπορίζια, ο Μανώλης Ανδρουλάκης, παραχώρησε συνέντευξη στον δημοσιογράφο, Κώστα Ονισένκο για όσα γίνονται στη Μαριουπολη.

Όσον αφορά τις δύσκολες στιγμές που πέρασε στο ταξίδι αναφέρει αρχικά: "Τα ειδα τα παλικάρια, τα ρωσικά μου είναι καλύτερα από τα δικά τους. Δεν ηταν νηφαλιοι." και συνεχίζει για τις ανατριχιαστικές εικόνες που είδε: "Ξέρω από που έχουν έρθει εδώ. Όσοι έχουν μέσο φεύγουν. Είδα στον δρόμο κόσμο να παρακαλά και να κλαίει. Δεν είναι θέμα αν μπορείς να ζήσεις εκεί, είναι οτι είσαι ο επόμενος στόχος. Είναι μία τραγωδία, χάθηκαν μέσα σε 24 ώρες όλες οι υποδομές, θα έχει μεγάλα προβλήματα ο άμαχος πληθυσμός, ο Ερυθρός Σταυρός, περιμένει απέξω."

Στη συνέχεια αναφέρει πως τις δύο πρώτες μέρες "οι Αζόφ μας τάισαν, αυτό είναι φακτ. Δε συμφωνώ μαζί τους ιδεολογικά αλλά δεν είδα αυτα που γράφουν δεν χτυπάνε τους δικούς τους, έλεος."

Ακόμη είπε ο Έλληνας Πρόξενος: "Έχουν ναυλωθεί λεωφορεία για να βγάλουν τους Ευρωπαίους και τους είπα να πάνε όλοι εκεί. Κάθε μέρα είναι και χειρότερα, χτυπήθηκε άμαχος πληθυσμός. Να πω ότι χτυπήθηκε μαιευτήριο; Νοσοκομείο για παιδιά; Πανεπιστήμειο, βιβλιοθήκη..."

