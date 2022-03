Πολιτική

Ουκρανία - Πρόξενος στη Μαριούπολη: χάθηκαν μέσα σε 24 ώρες όλες οι υποδομές (βίντεο)

Όλα όσα περιέγραψε ο Έλληνας Πρόξενος στη Μαριούπολη για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Οι εικόνες από το δύσκολο ταξίδι του προς τη Μολδαβία.

Κατά τη διάρκεια του δύσκολου ταξιδιού που κάνει ο Έλληνας Πρόξενος στη Μαριούπολη, εδώ και τρεις ημέρες, προσπαθώντας να φτάσει στη Μολδαβία, μόλις εχθές κατάφερε να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Στη στάση που έκανε στην πόλη Ζαπορίζια, ο Μανώλης Ανδρουλάκης, παραχώρησε συνέντευξη στον δημοσιογράφο, Κώστα Ονισένκο για όσα γίνονται στη Μαριουπολη.

Όσον αφορά τις δύσκολες στιγμές που πέρασε στο ταξίδι αναφέρει αρχικά: "Τα ειδα τα παλικάρια, τα ρωσικά μου είναι καλύτερα από τα δικά τους. Δεν ηταν νηφαλιοι." και συνεχίζει για τις ανατριχιαστικές εικόνες που είδε: "Ξέρω από που έχουν έρθει εδώ. Όσοι έχουν μέσο φεύγουν. Είδα στον δρόμο κόσμο να παρακαλά και να κλαίει. Δεν είναι θέμα αν μπορείς να ζήσεις εκεί, είναι οτι είσαι ο επόμενος στόχος. Είναι μία τραγωδία, χάθηκαν μέσα σε 24 ώρες όλες οι υποδομές, θα έχει μεγάλα προβλήματα ο άμαχος πληθυσμός, ο Ερυθρός Σταυρός, περιμένει απέξω."

Στη συνέχεια αναφέρει πως τις δύο πρώτες μέρες "οι Αζόφ μας τάισαν, αυτό είναι φακτ. Δε συμφωνώ μαζί τους ιδεολογικά αλλά δεν είδα αυτα που γράφουν δεν χτυπάνε τους δικούς τους, έλεος."

Ακόμη είπε ο Έλληνας Πρόξενος: "Έχουν ναυλωθεί λεωφορεία για να βγάλουν τους Ευρωπαίους και τους είπα να πάνε όλοι εκεί. Κάθε μέρα είναι και χειρότερα, χτυπήθηκε άμαχος πληθυσμός. Να πω ότι χτυπήθηκε μαιευτήριο; Νοσοκομείο για παιδιά; Πανεπιστήμειο, βιβλιοθήκη..."

