Κοινωνία

Αντιαρματικό βλήμα βρέθηκε σε πολυκατοικία - Εκκενώθηκαν διαμερίσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη κινητοποίηση Αστυνομίας, Στρατού, Πυροσβεστικής. Κίνδυνος για έκρηξη.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές της Ορεστιάδας, ύστερα από τον εντοπισμό οπλοβομβίδας σε υπόγειο πολυκατοικίας στον οικισμό Παλιννοστούντων.

Οι ένοικοι εκκενώνουν τα διαμερίσματα τους, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις του Στρατού, της ΕΛ.ΑΣ., ασθενοφόρα, καθώς και Πυροσβέστες για την επιχείρηση ασφαλούς μεταφοράς της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αντιαρματικό βλήμα φαίνεται να είναι εξωτερικά αλλοιωμένο, με αποτέλεσμα να εγκυμονεί κίνδυνος έκρηξης.

Όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ ότι το αντιαρματικό βλήμα εντόπισε τεχνικός που πηγε στο υπόγειο του σπιτιού για κάποιες ηλεκτρολογικές εργασίες.

Πηγή: GRTimes, evros-news

Ειδήσεις σήμερα:

Μπασανόσαυρος: Ανακαλύφθηκε ο αρχαιότερος στεγόσαυρος στη Γη

Τέξας: Έσωσε το γιο του από ταύρο (βίντεο)

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: ο ύποπτος του μακελειού πυροβολούσε κόσμο