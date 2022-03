Αθλητικά

Τεντόγλου: Περίμενα μία μεγάλη επίδοση

Τι είπε ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής μετά από το μεγάλο άλμα που του χάρισε το χρυσό μετάλλιο, ανήμερα των γενεθλίων του.

Ο Μίλτος Τεντόγλου μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Βελιγράδι, τόνισε ότι περίμενε τη μεγάλη επίδοση.

«Το μετάλλιο του αφιερώνω στους συγγενείς και τους φίλους που ήρθαν από τα Γρεβενά οδικώς», είπε αρχικά στην κάμερα της ΕΡΤ και συνέχισε: «Μου έδωσε χαρά που ήταν εδώ. Είναι δύσκολο. Όλα τα αθλήματα έχουν τη δυσκολία τους. Να μείνεις στην κορυφή είναι πιο δύσκολο. Πίστευα ότι μπορούσα να κάνω μία μεγάλη επίδοση σήμερα. Μετά το πρώτο άκυρο άδειασα. Πιστεύω ότι γίνεται να κάνω ακόμη μεγαλύτερα άλματα. Πρέπει να κάνω μία καλή προετοιμασία. Πρέπει να ανεβάσω όλες τις παραμέτρους. Γίνεται να κάνω παραπάνω. Γιατί όχι 8.70 στον ανοιχτό».

Για το τι σκεφτόταν στον αγώνα: «Σκεφτόμουν ότι έπρεπε να κερδίσω. Δεν ήταν τόσο δυνατό το επίπεδο. Τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν καλύτερο από όσο πίστευα. Πίστευα ότι θα κάνω πανελλήνιο ρεκόρ. Πίστευα ότι ο Τόμπλερ θα κάνει 8.35. Πίστευα ότι θα έκανα 8.44. Όταν έφυγα από το ξενοδοχείο είχα καλή διάθεση. Με τρελαίνει ο αγώνας! Μετά το πρώτο άλμα, έκανα το δεύτερο και είπα πάμε για ευρωπαϊκό ρεκόρ. Θα κάνω μία καλή προετοιμασία για να είμαι έτοιμος στο Παγκόσμιο του Ανοιχτού. Ελπίζω να είμαι καλά και υγιής».

Από την πλευρά του, ο προπονητής του Έλληνα άλτη, Γιώργος Πομάσκι, είπε: «Για μένα ήταν το μόνο χρυσό που μου έλειπε. Ευχαριστώ που μου το χάρισε. Κανένας δεν ξέρει πού θα φτάσει. Εύχομαι να είναι υγιής και να συνεχίσει να βελτιώνεται».

