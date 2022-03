Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βασιλακόπουλος: Τέταρτη δόση εμβολίου για όλους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που απέδωσε ο καθηγητής Πνευμονολογίας την αυξητική τάση στα κρούσματα.

Ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, αναφερόμενος στην αυξητική τάση που καταγράφεται τον τελευταίο καιρό στον αριθμό των κρουσμάτων του κορονοϊού, είπε ότι «τον τελευταίο καιρό ένα μεγάλο πρόβλημα που υπήρξε ήταν ότι εξαιτίας του πολέμου, υπήρξε η ακρίβεια, και σε συνδυασμό με την άρση της υποχρεωτικότητας της μάσκας σε εξωτερικούς χώρους, δόθηκε το λάθος σήμα στους συμπολίτες μας ότι η πανδημία τελείωσε.

Σε μεγάλα ποσοστά στη χώρα έχουμε το υποστέλεχος της όμικρον, την όμικρον 2, και έξαρση κρουσμάτων. Δε νομίζω ότι θα πάμε σε κλασικό 5ο κύμα, για πολλούς λόγους, αρχικά λόγω αύξησης θερμοκρασίας, και ταυτόχρονα στη χώρα αποκτούμε ανοσία πληθυσμιακή αλλά όχι με τον ιδανικό τρόπο. Δεν πείθουμε τους ανθρώπους να πάνε να εμβολιαστούν», ανέφερε αρχικά.

«Τρεις με 4 μήνες μετά την 3η δόση έχεις περίπου 40-50% πιθανότητα να νοσήσεις, αλλά εάν νοσήσεις έχεις περί το 15% πιθανότητες να νοσήσεις βαριά και να πας στο νοσοκομείο», συμπλήρωσε.

«Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό, θα πρέπει να μάθουμε να προσέχουμε, να μην θεωρούμε την φράση ατομική ευθύνη», ανέκδοτο.

«Η 4η δόση θα γίνει σε όλους. Αρχικά για τους πολίτες άνω των 60 ετών, ίσως εγκριθεί μέσα στον επόμενο μήνα, μέχρι να βγει το επικαιροποιημένο εμβόλιο της Moderna και της Pfizer», συμπλήρωσε ο κ. Βασιλακόπουλος, μιλώντας στο Mega.

Ειδήσεις σήμερα:

Τεντόγλου: Περίμενα μία μεγάλη επίδοση

Τροχαίο με δυο νεκρούς στην άσφαλτο

Κορονοϊός - Κίνα: πρώτοι θάνατοι μετά από 14 μήνες