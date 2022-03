Αθλητικά

Super League - play out: “τελικός” στο Περιστέρι

Κρίσιμους αγώνες περιλαμβάνει το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής των πλέι άουτ του πρωταθλήματος.

Όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στη βαθμολογία με τη λήξη της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της Super League, η αναμέτρηση στο Περιστέρι, ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Απόλλωνα Σμύρνης, για την πρεμιέρα των Play Out, φαντάζει με «τελικό», ειδικά για την «Ελαφρά Ταξιαρχία» και την προσπάθειά της να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία.

Οι δυο ομάδες είχαν τεθεί αντιμέτωπες και στις 28/2, με τους Περιστεριώτες να φεύγουν νικητές με 2-0 από τη Ριζούπολη, χάρη σε δύο τέρματα του Ευθύμη Κουλούρη, αλλά τον Απόλλωνα Σμύρνης να πετυχαίνει τέσσερα γκολ, τρία εκ των οποίων ακυρώθηκαν… στο τσακ και με τη χρήση του VAR. Με την ομάδα του Μπάμπη Τεννέ στο -5 από την προτελευταία Λαμία, ενδεχόμενη ήττα μάλλον θα «θάψει» πρόωρα τις όποιες ελπίδες αποφυγής του υποβιβασμού.

Ειδικά αν λίγες ώρες αργότερα η Λαμία καταφέρει να πάρει θετικό αποτέλεσμα στο Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό. Τα «καναρίνια» ολοκλήρωσαν την κανονική διάρκεια «τρέχοντας» ένα αήττητο σερί πέντε αγωνιστικών, με τρεις νίκες και δυο ισοπαλίες στο διάστημα αυτό. Εκ διαμέτρου αντίθετη η κατάσταση για την ομάδα του Τζιανλούκα Φέστα που μετράει επτά διαδοχικές ήττες, με συντελεστή τερμάτων 2-13. Ωστόσο, για τη Λαμία υπάρχει πάντα το… παραθυράκι της συμμετοχής στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στο Ηράκλειο, ο ΟΦΗ θα προσπαθήσει να αφήσει πίσω του τον άδοξο «υποβιβασμό» του στα Play Out και να κερδίσει τον Ιωνικό, με τις δυο ομάδες να πραγματοποιούν εξαιρετικές – τηρουμένων των αναλογιών – πορείες στην κανονική διάρκεια της σεζόν.

Στο Πανθεσσαλικό, τέλος, Βόλος και Αστέρας Τρίπολης θα παίξουν, κυρίως, για το γόητρο μιας και, ειδικά για τους Αρκάδες, η μη συμμετοχή στα Play Off συνιστά πισωγύρισμα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής των Play Out του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 19 Μαρτίου 2022

(14:00) Γήπεδο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», ΟΦΗ – Ιωνικός

((17:15) Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – Απόλλων Σμύρνης

(17:15) Πανθεσσαλικό Στάδιο, ΝΠΣ Βόλος – Αστέρας Τρίπολης

(19:30) Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός - Λαμία

