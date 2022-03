Κόσμος

Ουκρανία – Μικολάιφ: Δεκάδες νεκροί στρατιώτες μετά από ρωσικό βομβαρδισμό

Το στρατόπεδο με περίπου 200 Ουκρανούς στρατιώτες επλήγη από 6 ρωσικούς πυραύλους. Οι διασώστες ανασύρουν συνεχώς πτώματα.

Στρατόπεδο καταστράφηκε ολοσχερώς από ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Μικολάιφ της νότιας Ουκρανίας, δημιουργώντας φόβους για βαρύ απολογισμό νεκρών.

Some more pictures of the destroyed Ukrainian armed forces barracks at #Nikolaev.



according to Belgian publication VTM News, bodies of soldiers are still been pulled from he rubble pic.twitter.com/N7WFkvqmEi — Yorld4U (@HuluuSmith) March 19, 2022

Το στρατόπεδο που βρίσκεται βόρεια της πόλης Μικολάιφ επλήγη από έξι ρωσικούς πυραύλους το πρωί της Παρασκευής. Καμία πληροφορία για απολογισμό θυμάτων δεν έχει δοθεί στην δημοσιότητα από τις ουκρανικές αρχές.

Οι Ρώσοι «πραγματοποίησαν δειλά πλήγματα κατά στρατιωτών την ώρα του ύπνου. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται», ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο κυβερνήτης του Μικολάιφ Βιτάλι Κιμ σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook, διευκρινίζοντας ότι περιμένει πληροφορίες για τις ουκρανικές απώλειες.

Nella giornata di ieri un attacco missilistico Russo alla 79a brigata aviotrasportata a #Nikolaev avrebbe ucciso almeno 80 militari, ma secondo i soccorritori molti morti rimangono ancora sotto le macerie. pic.twitter.com/MhOOM08Myv — OSINT-I (@OSINTI1) March 19, 2022

Σύμφωνα με πληροφορίες στρατιωτικού που βρισκόταν επί τόπου, περί τους 200 νεαροί στρατιώτες βρίσκονταν στο στρατόπεδο την ώρα της επίθεσης. Δεκάδες έχουν σκοτωθεί, δήλωσε άλλος Ουκρανός στρατιώτης.

#RussiaUkraine

Air or Missile strike on the base of Military Unit (A3476) in #Nikolaev pic.twitter.com/5Ae07RiyW2 — Tony (@Cyberspec1) March 19, 2022

«Συνεχίζουμε να μετράμε, αλλά είναι αδύνατον να ξέρουμε λόγω της κατάστασης των πτωμάτων», δήλωσε ένας διασώστης.

Ο δήμαρχος του Μικολάιφ Ολεξάντρ Σένκεβιτς δήλωσε, σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, ότι αυτή η πόλη, που αριθμούσε μισό εκατομμύριο κατοίκους πριν από τον πόλεμο, βομβαρδίσθηκε από την γειτονική της περιοχή της Χερσώνας, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

«Ο βομβαρδισμός γίνεται με μεγάλη ταχύτητα για να ενεργοποιηθεί το σύστημα του αντιαεροπορικού συναγερμού», δήλωσε σύμφωνα με την ηλεκτρονική σελίδα της Ukrainska Pravda.

Footage of firefighters carrying a wounded soldier after a rocket attack on the facilities of the #ArmedForcesofUkraine in #Nikolaev.



I don’t usualy post footage of the wounded or dead but just in case the MSM makes it a ”strike on civilian target”. pic.twitter.com/ILSo9v4pKS — CaptainFinlandia (@CaptainFinland3) March 18, 2022

https://twitter.com/dmysd/status/1504947912731762695

Το Μικολάιφ και η περιοχή του αποτελούν θέατρο σφοδρών συγκρούσεων και ρωσικών βομβαρδισμών. Η πόλη είναι στρατηγικής σημασίας διότι είναι ο τελευταίος κόμβος πριν από την Οδησσό.

