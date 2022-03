Κοινωνία

Κακοκαιρία: Χιόνι στην Αττική και τσουχτερό κρύο

Το κρύο έγινε ιδιαιτέρως αισθητό από νωρίς το απόγευμα και πλέον οι πρώτες νιφάδες χιονιού έχουν πέσει

Χιόνι σε ορισμένες περιοχές της Αθήνας, καθώς ο καιρός θυμίζει… Ιανουάριο και όχι Μάρτιο, ενώ η θερμοκρασία είναι σε χαμηλά επίπεδα και το κρύο τσουχτερό.

Αναγνώστες του newsit.gr από τα νότια και τα βόρεια προάστια αναφέρουν ότι πέφτει χιόνι, με το κρύο να είναι «τσουχτερό» όλη τη τη μέρα στην πρωτεύουσα. Χιόνια επίσης πέφτουν και σε περιοχές του Πειραιά.

Σίγουρα όχι κάτι που έχουμε συνηθίσει το να «βλέπει» χιόνι η Αθήνα στις 19 Μαρτίου.

Η πρόβλεψη και για την αυριανή ημέρα δεν διαφέρει ιδιαίτερα από τη σημερινή.

Την Κυριακή στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στη δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται τοπικές βροχές ή χιονόνερο, χιονοπτώσεις κυρίως μέτριας έντασης στα ορεινά και τα ημιορεινά καθώς και σε περιοχές στα κεντρικά με χαμηλότερο υψόμετρο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα και η μέγιστη τιμή της δεν θα ξεπεράσει στα κεντρικά και τα βόρεια τους 08 με 09 βαθμούς και στα υπόλοιπα τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

