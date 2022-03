Κοινωνία

Κακοκαιρία: κλειστοί δρόμοι και αλυσίδες

Αναλυτικά τα σημεία σε όλη την χώρα. Που έχει διακοπεί η κυκλοφορία, που γίνεται η κίνηση των οχημάτων μόνο με αλυσίδες. Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Αττική.

Λόγω της χιονόπτωσης, των χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού, που διατηρούνται την Κυριακή σε πολλές περιοχές της χώρας, η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε πολλούς δρόμους ανά την Ελλάδα

Το οδικό δίκτυο στην Αττική

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής τέθηκε σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας των βαρέος τύπου οχημάτων (άνω των 3,5 τόνων) και όλων των οχημάτων τα οποία δεν φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες στην Παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας-Θηβών, στο ρεύμα προς Θήβα, από το 5ο χιλιόμετρο.

Βάσει της πλέον επικαιροποιημένης ενημέρωσης από την ΓΑΔΑ, λόγω της χιονόπτωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτνω στην Λεωφόρο Πάρνηθος και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του τελεφερίκ.

Ακόμη, έχει διακοπεί λόγω της χιονόπτωσης η κίνηση των οχημάτων στην Λεωφόρο Διονύσου, από το 414 ΣΝΕΝ (Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων) έως το ύψος του Αγίου Πέτρου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Δείτε αναλυτικά για όλη την χώρα, που υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της κακοκαιρίας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Αστυνομίας, που εκδόθηκε στις 07:00 της Κυριακής, 20 Μαρτίου:

