Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση

Που και πότε αναμένονται πιο ισχυρά φαινόμενα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτιο της ΕΜΥ

Σε έκακτο δελτιο της ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού, αναφέρονται τα εξής:

"Θα διατηρηθεί ο πολύ κρύος καιρός με ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο μέχρι και την Τετάρτη (23-03-2022), ενώ η επιδείνωση αφορά την ένταση των χιονοπτώσεων στην ανατολική χώρα την Τρίτη (22-03-2022) στα ορεινά - ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στα ηπειρωτικά. Οι χιονοπτώσεις την Τρίτη, αν και κατά διαστήματα θα είναι πυκνές, θα εκδηλώνονται σε λίγο μεγαλύτερα υψόμετρα από τα αντίστοιχα σημερινά.

Αναλυτικά :

Α. Την Κυριακή (20-03-2022) και τη Δευτέρα (21-03-2022) χιονοπτώσεις ασθενούς μέχρι μετρίας εντάσεως θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα στη Θεσσαλία, τη Στερεά, την Εύβοια και την νατολική και κεντρική Πελοπόννησο ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, ενώ θα χιονίσει τοπικά έντονα στα ορεινά - ημιορεινά της Κρήτης.

Β. Την Τρίτη (22-03-2022) οι χιονοπτώσεις βαθμιαία θα ενταθούν από τις προμεσημβρινές ώρες στη Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική Μακεδονία (κυρίως τη Χαλκιδική), καθώς επίσης στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, την ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη, σε ορεινές - ημιορεινές περιοχές, πιθανόν όμως και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Από το μεσημέρι μέχρι και τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν παράλληλα και τοπικά ισχυρές βροχές στα παραθαλάσσια των παραπάνω περιοχών, καθώς επίσης στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Γ. Την Τετάρτη (23-03-2022) οι χιονοπτώσεις θα περιοριστούν στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Κρήτη, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα".



Λόγω της χιονόπτωσης, των χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού, η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε πολλούς δρόμους ανά την Ελλάδα.

