Ουκρανία - Μαριούπολη: το τελεσίγραφο και οι φόβοι για “τελική επίθεση”

Η αναμενόμενη απάντηση του Κιέβου στην Μόσχα που ζήτησε παράδοση της πόλης στις ρωσικές δυνάμεις, εγείρει φόβους για σφοδρότερες μάχες στην πόλη που τελεί υπό πολιορκία.

Δεν τίθεται επ’ ουδενί ζήτημα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να καταθέσουν τα όπλα και να εγκαταλείψουν την πολιορκούμενη Μαριούπολη στον ρωσικό στρατό, δήλωσε σήμερα η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, η Ιρίνα Βέρεστσουκ.

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση οποιασδήποτε παράδοσης, ή κατάθεσης των όπλων», είπε η Ιρ. Βέρεστσουκ, σύμφωνα με την Ουκράινσκα Πράβντα. «Έχουμε ήδη ενημερώσει τη ρωσική πλευρά σχετικά», πρόσθεσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Μίλησε για «εσκεμμένη χειραγώγηση» και «αληθινή απαγωγή ομήρων», αναφερόμενη στο ρωσικό τελεσίγραφο.

Χθες το ρωσικό υπουργείο Άμυνας απαίτησε με οκτασέλιδη επιστολή του οι ουκρανικές δυνάμεις στη Μαριούπολη να «καταθέσουν τα όπλα» και «γραπτή απάντηση» στο τελεσίγραφό του πριν από σήμερα στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), για να σωθούν όπως είπε οι κάτοικοι και οι υποδομές του λιμανιού στρατηγικής σημασίας στην Αζοφική Θάλασσα.

«Ζητάμε από τις επίσημες αρχές του Κιέβου να δείξουν λογική και να ανακαλέσουν τις διαταγές που είχαν δώσει προηγουμένως, οι οποίες υποχρέωναν τους μαχητές να θυσιαστούν και να γίνουν ‘μάρτυρες της Μαριούπολης’», ανέφερε ο Ρώσος αντιστράτηγος Μιχαήλ Μιζίντσεφ.

«Καταθέστε τα όπλα», πέταξε ο Ρώσος ανώτατος αξιωματικός, συμπληρώνοντας «Βρίσκεται σε εξέλιξη τρομερή ανθρωπιστική καταστροφή (...). Όλοι όσοι καταθέσουν τα όπλα θα έχουν εγγυημένη την απόλυτα ασφαλή αποχώρησή τους από τη Μαριούπολη».

Σύμφωνα με τον αντιστράτηγο Μιζίντσεφ η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν στο δρομολόγιο που θα πρέπει να πάρουν οι κάτοικοι της Μαριούπολης για να πάνε σε ασφαλή εδάφη ελεγχόμενα από το Κίεβο αργότερα σήμερα. «Από τις 10:00, ώρα Μόσχας (...) η Ρωσία θα κρατήσει ανοικτούς τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους από τη Μαριούπολη προς ανατολάς και, κατόπιν συμφωνίας με την ουκρανική πλευρά, προς δυσμάς», πρόσθεσε.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας απηύθυνε μέσω Telegram νωρίτερα χθες μήνυμα στις αρχές της Μαριούπολης: «Έχετε μια ιστορική επιλογή (μπροστά σας) — είτε θα σταθείτε στο πλάι του λαού σας, ή θα πάτε με τους εγκληματίες».

«Οι δυνάμεις κατοχής συνεχίζουν να συμπεριφέρονται σαν τρομοκράτες», αντέτεινε η Ιρίνα Βέρεστσουκ μέσω Telegram, προσθέτοντας «λένε ότι συμφωνούν (να ανοίξει) ανθρωπιστικός διάδρομος και το πρωί, βομβαρδίζουν τον χώρο από όπου γίνεται η εκκένωση. Η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Το σημαντικότερο για εμάς είναι να σώσουμε τη ζωή και την υγεία των πολιτών μας».

Συμπλήρωσε ότι στην απάντησή της στη ρωσική πλευρά την κάλεσε «αντί να χάνει το χρόνο της γράφοντας οκτασέλιδες επιστολές απλά να ανοίξει τους διαδρόμους».

Η Μαριούπολη, κατά πλειονότητα ρωσόφωνη πόλη, συγκαταλέγεται στους βασικούς στόχους αυτής που το Κρεμλίνο αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και εξαπέλυσε πριν από τρεισήμισι εβδομάδες. Πολιορκείται πρακτικά από την αρχή. Σύμφωνα με τον Πέτρο Αντριουστσένκο, συνεργάτη του δημάρχου, πιστεύεται ότι έχον σκοτωθεί πάνω από 3.000 άμαχοι.

Στους δρόμους της πόλης κείτονται πτώματα, ενώ οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των εμπόλεμων πλευρών δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα ως τώρα.

Τουλάχιστον 10 από τα 44 εκατομμύρια πολίτες της Ουκρανίας έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους για να σωθούν από τον πόλεμο, εκτιμά ο ΟΗΕ. Τουλάχιστον 3,4 εκατ. πέρασαν τα σύνορα, υπολογίζει η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

