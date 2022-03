Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Σούμι: Διαρροή αμμωνίας σε χημικό εργοστάσιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στο Σούμι μετά από εξαιρετικά τοξική αμμωνία διαρρέει σε χημικό εργοστάσιο.

(εικόνα αρχείου)

Εξαιρετικά τοξική αμμωνία διαρρέει από το πρωί σε χημικό εργοστάσιο στην πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της πόλης Νοβοσέλιτσα να αναζητήσουν καταφύγιο από τη χημική ουσία, ιδίως σε υπόγειους και ισόγειους χώρους, και να αποφύγουν οπωσδήποτε την έκθεσή τους σε αυτήν — εν μέσω των συνεχιζόμενων σφοδρών μαχών ανάμεσα στις ρωσικές και τις ουκρανικές δυνάμεις.

Ο Ντμίτρο Ζιβίτσκι, περιφερειάρχης στη Σούμι, είπε ότι πρέπει να λάβουν μέτρα προστασίας όλοι οι κάτοικοι σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων από το εργοστάσιο της Sumykhimprom, η οποία παράγει χημικά λιπάσματα διαφόρων τύπων. Η αμμωνία, ουσία με ιδιαίτερα έντονη οσμή, είναι ελαφρύτερη από το οξυγόνο.

Ο κ. Ζιβίτσκι δεν διευκρίνισε πώς προκλήθηκε η διαρροή. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε από την πλευρά του χθες πως «ουκρανοί εθνικιστές» είχαν «παγιδεύσει» εγκαταστάσεις αποθήκευσης αμμωνίας και χλωρίου της βιομηχανίας Σουμιχιμπρόμ με εκρηκτικά με σκοπό «να προκαλέσουν μαζική δηλητηρίαση» σε περίπτωση εισόδου ρωσικών μονάδων στην πόλη.

Η Σούμι, 350 χιλιόμετρα ανατολικά του Κιέβου, πόλη περίπου 250.000 κατοίκων προτού ξεσπάσει ο πόλεμος, δεν απειλείται άμεσα από την αμμωνία προς το παρόν λόγω της κατεύθυνσης των ανέμων, κατά τον ίδιο.

Είναι αδύνατο να επαληθευτούν οι πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε πρόσφατα τις αρχές της Ουκρανίας ότι καταρτίζουν σχέδια προκειμένου να διαπράξουν επίθεση με χημικά όπλα εναντίον αμάχων και να κατηγορήσουν τη Ρωσία. Δυτικές χώρες, κυρίως οι ΗΠΑ, επέστρεψαν την κατηγορία, ερίζοντας ότι η Ρωσία ψεύδεται και ότι εκείνη έχει σκοπό να κάνει χρήση χημικών όπλων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία - Κίεβο: βομβαρδισμοί με νεκρούς την νύχτα (εικόνες)

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Δευτέρα σε 170 σημεία

Φωτιά σε κτήριο στο κέντρο της Αθήνας