Ελένη Ράντου: Έκκληση της ηθοποιού για βοήθεια

Η ανάρτηση της Ελένης Ράντου στο facebook για βοήθεια. Τι συνέβη;

Με μια ανάρτησή της στο Facebook, η Ελένη Ράντου ζήτησε βοήθεια από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Όπως έγραψε η ηθοποιός, μια φίλη της βρέθηκε χτυπημένη στο κεφάλι σε κεντρικό δρόμο της Καλλιθέας, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Η φίλη Ελένης Ράντου βρέθηκε στη γωνία Πλάτωνος και Φιλαρέτου, στις 17 Μαρτίου. Όλα, όπως αναφέρει η ηθοποιός, έγιναν ανάμεσα στις 12:00 και τις 13:00 το μεσημέρι και κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς έγινε.

Γι’ αυτό, η Ελένη Ράντου παρακαλεί «όποιος είδε κάτι ή αν υπάρχει κάποια κάμερα στο σημείο εκείνο, που κατέγραψε το γεγονός, να ειδοποιήσει».

Η ανάρτηση της Ελένης Ράντου

«Παράκληση. Την Πέμπτη 17/3 μια φίλη μας βρέθηκε χτυπημένη στο κεφάλι επί της οδού Πλάτωνος και Φιλαρέτου γωνία στην Καλλιθέα. Ώρα συμβάντος 12- 1 το μεσημέρι. Αυτή την στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Επειδή δεν γνωρίζουμε πως έγινε, παρακαλούμε όποιος είδε κάτι ή αν υπάρχει κάποια κάμερα στο σημείο εκείνο, που κατέγραψε το γεγονός, να ειδοποιήσει. Παρακαλώ κοινοποιήστε!».

