Υγεία - Περιβάλλον

Σύνδρομο Long Covid: Ενημερωτική εκστρατεία του υπουργείου Υγείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενημέρωση για το σύνδρομο Long Covid, οι επιπτώσεις του, και οι τρόποι προστασίας. Η καμπάνια του Υπουργείου Υγείας.

«Εμβολιασμός, η καλύτερη προστασία απέναντι στο σύνδρομο Long Covid». Με αυτό το σύνθημα ξεκίνησε η νέα ενημερωτική εκστρατεία του υπουργείου Υγείας, με αντικείμενο την ενημέρωση του κοινού για το σύνδρομο Long Covid, τις επιπτώσεις του, αλλά και τους τρόπους προστασίας, με πρωταρχικό τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού.

Tο σύνδρομο Long Covid χαρακτηρίζεται ως ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία μετά την οξεία λοίμωξη από κορονοϊό. Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, ποσοστό της τάξης του 30% των νοσούντων από κορονοϊό θα πληγεί από το σύνδρομο Long Covid, ενώ ένας στους πέντε θα παρουσιάσει σοβαρές υπολειμματικές βλάβες σε ζωτικά όργανα όπως οι πνεύμονες, η καρδιά, το ήπαρ κ.ά. Ενώ το πλέον ανησυχητικό είναι ότι η νόσος δεν πλήττει μόνο τους ενήλικες αλλά και τα παιδιά. Το Long Covid έχει ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στην ποιότητα ζωής των παιδιών αφού τα εμποδίζει να συμμετάσχουν σε σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες, με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνικοποίησή τους και την ψυχολογία τους.

Η εκστρατεία ενημέρωσης του υπουργείου Υγείας απευθύνεται, κατ’ αρχάς, στις νέες ηλικίες, στα παιδιά και στις εγκύους, με στόχο την περαιτέρω αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού, ειδικά αυτή την περίοδο, που υποχωρεί η οξεία φάση της πανδημίας και η βασική μέριμνα εστιάζεται στις πιο μακροχρόνιες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Επίσης, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν λάβει ακόμα την τρίτη δόση.

Η ενημερωτική εκστρατεία αποτελείται από σύντομα βίντεο-προσωπικές μαρτυρίες, μέσω των οποίων ασθενείς με Long Covid μοιράζονται τις δραματικές επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους:

Ο 45χρονος Στέλιος, που δεν είχε προλάβει να εμβολιαστεί, είδε τα δάχτυλα του να παραμορφώνονται… Σήμερα, δυσκολεύεται να αγκαλιάσει τα παιδιά του.

Η 35χρονη Άννα, είδε την -4,5 ετών- κόρη της να νοσεί μαζί της. Τώρα, η μαμά κουράζεται μόλις σηκωθεί όρθια και η κόρη χρειάζεται πολλά διαλείμματα σε ό,τι κι αν κάνει.

Η 59χρονη Ιουλία, 730 μέρες τώρα, ταλαιπωρείται από δύσπνοια, ταχυκαρδία, καθημερινό πυρετό.

Στην Ελλάδα, μόνο το 2021, μολύνθηκαν με κορονοϊό 2.898 έγκυες και λεχώνες γυναίκες, εκ των οποίων είχε εμβολιαστεί μόλις το 7,7%. Οι 226 από αυτές χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε απλή κλίνη COVID-19, έναντι μόλις 5 όσων είχαν εμβολιαστεί, ενώ 36 νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ και 5 απεβίωσαν, έναντι καμίας από την ομάδα των εμβολιασμένων.

Ο υπουργός Υγείας, Θάνις Πλεύρης, σε δήλωσή του επισημαίνει πω «η καλύτερη προστασία απέναντι στο σύνδρομο Long Covid είναι ο εμβολιασμός. Καθώς υποχωρεί η οξεία φάση της πανδημίας -και προκειμένου να συνεχίσουμε να προστατεύουμε τη δημόσια υγεία- οφείλουμε να στρέψουμε την προσοχή μας στις ευάλωτες ομάδες των νέων, των παιδιών και των εγκύων. Ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού μειώνει έως 50% την πιθανότητα εμφάνισης συμπτωμάτων Long Covid, και, αποτελεί το καλύτερο και αποτελεσματικότερο μέσο θωράκισης της δημόσιας υγείας συνολικά.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης ατόμων που πάσχουν από τις μακροχρόνιες συνέπειες του Covid-19: https://longcovidgreece.gr/

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ - Συντάξεις Απριλίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής

Κυβερνοεπίθεση στα ΕΛΤΑ - Προβλήματα στην λειτουργία τους

“Το Πρωινό”: Ο Φιλιππίδης είναι αποστεωμένος (βίντεο)