Ουκρανία - Ζελένσκι: αποτροπή νέας απόπειρας δολοφονίας του

Τι υποστηρίζει η ουκρανική αντικατασκοπεία, μετά από συλλήψεις. Επιμένει ο Ουκρανός Πρόεδρος για συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η ουκρανική αντικατασκοπεία ενημέρωσε πως απέτρεψε πιθανή απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN, επικαλούμενο την ουκρανική αντικατασκοπεία, μετέδωσε πως ομάδα Ρώσων σαμποτέρ, υπό τη διοίκηση πράκτορα της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών, συνελήφθη στα σύνορα της Ουκρανίας, της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η ομάδα, που αριθμούσε περίπου 25 μέλη, φέρεται να είχε αποστολή να εκτελέσει επιχειρήσεις δολιοφθοράς στη συνοικία όπου βρίσκονται τα κυβερνητικά κτήρια στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Πάντα σύμφωνα με την ουκρανική αντικατασκοπεία, η ομάδα σχεδίαζε να μεταμφιεστεί, φορώντας στολές του ουκρανικού στρατού, για να μπει στην πρωτεύουσα. Το Κίεβο έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι ομάδες της ρωσικής κατασκοπείας έχουν προσπαθήσει να φθάσουν στο Κίεβο και να εξοντώσουν τον πρόεδρο Ζελένσκι από το ξέσπασμα του πολέμου την 24η Φεβρουαρίου.

«Αναγκαία η συνάντηση με τον Πούτιν

Ο ουκρανός Πρόεδρος επέμεινε στην ανάγκη μιας «συνάντησης οποιασδήποτε μορφής» με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, «για να σταματήσει ο πόλεμος» στην Ουκρανία, σύμφωνα με αποσπάσματα τηλεοπτικής συνέντευξης που μεταδίδει το Interfax.

«Πιστεύω ότι χωρίς αυτή τη συνάντηση είναι αδύνατο να καταλάβουμε πλήρως για τι είναι έτοιμοι (οι Ρώσοι) προκειμένου να σταματήσουν τον πόλεμο», είπε ο Ζελένσκι στη συνέντευξη.

Ο ουκρανός Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι δεν θα ήταν δυνατόν σε μια τέτοια συνάντηση να αποφασιστεί το μέλλον των εδαφών που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο οποίος τόνισε πρόσφατα ότι «χωρίς διαπραγματεύσεις δεν θα σταματήσει ο πόλεμος», έχει επανειλημμένως ζητήσει μια συνάντηση κορυφής με τον Πούτιν, αλλά η σημερινή έκκλησή του ήταν ιδιαίτερα επίμονη, όπως σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, έχουν πραγματοποιηθεί πολλοί γύροι συνομιλιών μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών, χωρίς ωστόσο ουσιαστικό αποτέλεσμα όσον αφορά στον τερματισμό των εχθροπραξιών.

