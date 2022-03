Κόσμος

Ουκρανία - Κίεβο: ο βομβαρδισμός στο εμπορικό κέντρο (βίντεο ντοκουμέντο)

Το βίντεο, από το φονικό χτύπημα στην ουκρανική πρωτεύουσα, που ισοπέδωσε το εμπορικό κέντρο και προκάλεσε τεράστιες ζημιές έδωσε στην δημοσιότητα η Ρωσία

Ένα βίντεο ντοκουμέντο δόθηκε στη δημοσιότητα με την στιγμή που το εμπορικό κέντρο στο Κίεβο καταστρέφεται τελείως, από επίθεση του ρωσικού Στρατού, επιφέροντας τον θάνατο σε 8 ανθρώπους και αφήνοντας μεγάλες καταστροφές σε κτήρια και αυτοκίνητα σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων.

Η Ρωσία ισχυρίστηκε πως το εμπορικό κέντρο στο Κίεβο χτυπήθηκε επειδή οι Ουκρανοί το χρησιμοποιούσαν ως αποθήκη πυρομαχικών.

«Οι περιοχές κοντά στο εμπορικό κέντρο χρησιμοποιούνταν ως μια μεγάλη βάση για την αποθήκευση ρουκετών και για την όπλιση διαρκώς των εκτοξευτών πολλαπλών ρουκετών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ σε δημοσιογράφους.

Συμπλήρωσε πως χρησιμοποιήθηκαν υψηλής ακριβείας πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς για να πλήξουν το εμπορικό κέντρο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «υψηλής ακριβείας οπλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς κατέστρεψαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Μαρτίου μια ουκρανική μονάδα εκτοξευτών πολλαπλών ρουκετών και έναν χώρο αποθήκευσης πυρομαχικών σε εμπορικό κέντρο που δεν λειτουργούσε».

?? Live monitoring and recording system shows how Ukrainian MLRS uses a shopping centre as shelter to reload missiles ?? https://t.co/bOqijwFjXT pic.twitter.com/UmUVUD8tuF — ?????????? ?????? (@mod_russia) March 21, 2022

Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο αναφέρει στο tweet του ότι «το σύστημα ζωντανής παρακολούθησης και καταγραφής δείχνει πώς τα ουκρανικά MLRS χρησιμοποιούν ένα εμπορικό κέντρο».

