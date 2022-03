Κόσμος

Ουκρανία - Κίεβο: βομβαρδισμοί με νεκρούς την νύχτα (εικόνες)

Σπίτια και ένα εμπορικό κέντρο βρέθηκαν στο στόχαστρο. Συνεχίζεται το σφυροκόπημα της ουκρανικής πρωτεύουσας από ρωσικά “χτυπήματα”, με απώλειες και άμαχου πληθυσμού.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στους ρωσικούς βομβαρδισμούς που έπληξαν κατοικίες και εμπορικό κέντρο στη συνοικία Ποντίλσκι αργά το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο και την υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της πόλης, η οποία θρηνεί καθημερινά πολλά θύματα από την ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, αρκετά σπίτια και εμπορικό κέντρο» χτυπήθηκαν, ανέφερε ο δήμαρχος μέσω Telegram. Διαβεβαίωσε ότι η πυροσβεστική επιχειρεί για να κατασβέσει μεγάλη πυρκαγιά στο εμπορικό κέντρο.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων του Κιέβου αναφέρθηκε σε τέσσερις νεκρούς.

Εν τω μεταξύ, μετά το τελεσίγραφο των Ρώσων για την Μαριούπολη και την απάντηση του Κιέβου, εντείνονται οι φόβοι για ανηλεείς επιθέσεις στην πολύπαθη ρωσόφωνη περιοχή, όπου ζουν μεταξύ άλλων και 100.000 ομογενείς μας.

Η Σλοβενία θα στείλει ξανά διπλωμάτες στο Κίεβο

Μερικές ημέρες μετά την απροσδόκητη επίσκεψή του στην ουκρανική πρωτεύουσα, ο πρωθυπουργός της Σλοβενίας, ο Γιάνες Γιάνσα, ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψουν διπλωμάτες της χώρας του στο Κίεβο.

Η Ουκρανία χρειάζεται άμεση διπλωματική υποστήριξη και οι σλοβένοι διπλωμάτες θα βρίσκονται στο Κίεβο σύντομα, τόνισε ο κ. Γιάνσα μέσω Twitter.

«Εργαζόμαστε προκειμένου η ΕΕ να κάνει το ίδιο», συμπλήρωσε.

Διαβεβαίωσε πως οι διπλωμάτες που θα επιστρέψουν στο Κίεβο θα το πράξουν εθελοντικά.

Ο πρέσβης της Σλοβενίας και το προσωπικό που εγκατέλειψε το Κίεβο, όπως και διπλωμάτες πολλών άλλων χωρών όταν ξέσπασε ο πόλεμος, θα επιστρέψουν στην ουκρανική πρωτεύουσα μέσα στην εβδομάδα, μετέδωσε τηλεοπτικό δίκτυο της βαλκανικής χώρας.

Ο κ. Γιάνσα ταξίδεψε στην Ουκρανία την περασμένη Τρίτη, μαζί με τους ομολόγους του της Πολωνίας και της Τσεχίας. Οι τρεις πρωθυπουργοί συναντήθηκαν με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον ομόλογό τους Ντένις Σμιγκάλ.

