Κοινωνία

Νεκρά παιδιά Πάτρα - Λέων: Η τρίτη ιατροδικαστική έκθεση θα δείξει την αλήθεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, Γρηγόριος Λέων για τους θανάτους των τριών κοριτσιών στην Πάτρα, στον ΑΝΤ1.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, μίλησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, Γρηγόριος Λέων.

Με τις εξελίξεις για την υπόθεση των τριών παιδιών στην Πάτρα με τους μυστηριώδεις θανάτους, να αναμένονται καταιγιστικές τις επόμενες ημέρες, ο Γρηγόρης Λέων, αναφέρθηκε στα μέχρι τώρα ευρήματα και μετακύ άλλων δήλωσε πως λύση στο μυστήριο θα επέλθει σύντομα.

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε: "Μου δίνετε την ευκαιρία να διευκρινίσω τα εξής, η πρώτη ιατροδικαστική έκθεση έχει ολόσωστα ευρήματα. Η δεύτερη έκθεση έχει ευρήματα τα οποία σχεδόν ολόσωστα με ένα ερωτηματικό για την καρδιά. Η Τρίτη έκθεση αναμένεται. Υπάρχει πλούσιο ιατρικό υλικό από τους θεράποντες ιατρούς."

Όπως τόνισε, όλο αυτό το υλικό μαζί, θα δώσει ασφαλή συμπεράσματα και θα δώσει τη δυνατότητα στους ιατροδικαστές να συντάξουν πορίσματα και θα είναι ξεκάθαροι.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις συνθήκες θανάτου και ανέφερε μεταξύ άλλων: "Ασφυκτικός θάνατος αν υποθέσουμε αυτό το σενάριο είναι ένας θάνατος που δεν δίνει πάντα ειδικά ευρήματα. Δύο προβλήματα έχουμε στα παιδιά, η μεγάλη αδυναμία λόγω σωματικής διάπλασης απέναντι σε έναν δράστη ενήλικα. Όταν τα παιδιά δέχονται καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, δεν επιτρέπουν την ύπαρξη χαρακτηριστικών ευρημάτων."

Υπάρχουν ευρήματα που όχι μόνο υποδεικνύουν μία αιτία, που σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό άλλων αιτιών θα οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα.

Επίσης, όπως τόνισε είναι θέμα ημερών να δοθούν απαντησεις και επισήμανε ότι στο ενδιάμεσο οι προανακριτικές αρχές θα κάνουν αυτό που πρέπει.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα: Μαρτυρίες - “φωτιά” για την μητέρα (βίντεο)

Πάτρα - Απαγωγή και ασέλγεια σε 6χρονη: Αποκαλύψεις για τον συλληφθέντα

Βρετανία: Η Ελισάβετ, το αμαξίδιο και η φωτογραφία που… δεν θέλει