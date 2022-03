Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου: Εμφατική νίκη για τους “πράσινους”

Το «τριφύλλι» πήρε το ροζ φύλλο αγώνα, χάρη στην εξαιρετική του άμυνα, που βραχυκύκλωσε τους Γερμανούς.

Τα ξεσπάσματα του Παναθηναϊκού, κάθε φορά που η Μπάγερν Μονάχου επιχειρούσε την ανατροπή στο ΟΑΚΑ, έδωσαν τέλος στο αρνητικό σερί των τριών ηττών του «τριφυλλιού» στη Euroleague.Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 80-67 της γερμανικής ομάδας, για την 31η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, βελτιώνοντας σε 7-17 το ρεκόρ τους, με το οποίο ξεκόλλησαν από την τελευταία θέση της κατάταξης. Στον αντίποδα, η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι είδε το ρεκόρ της να υποχωρεί σε 12-11 (6η θέση).

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησαν οι Ντάριλ Μέικον (18π., 6ρ.), Χάουαρντ Σαντ-Ρος (15π., 9ρ.) και Οκάρο Γουάιτ (16π.), αλλά ο Νεμάνια Νέντοβιτς (14π.) αποτέλεσε και πάλι τον ακρογωνιαίο λίθο της «πράσινης» επιτυχίας, παίρνοντας... φωτιά στα τελευταία λεπτά και γέρνοντας οριστικά την πλάστιγγα στην υπέρ της ελληνικής ομάδα. Από την Μπάγερν προσπάθησαν οι Νταρούν Χίλιαρντ (15π.), Ογκουστιν Ρούμπιτ (13π., 8ρ.) και Ντεσόν Τόμας (12π.).

Τα δεκάλεπτα: 26-16, 42-35, 55-52, 80-67

Με 6/8 τρίποντα και έφεση στο κομμάτι της δημιουργίας (6 ασίστ), ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερη εκκίνηση, σηκώνοντας με το... καλημέρα κεφάλι στο σκορ και κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +10 (26-16). Ωστόσο, η Μπάγερν απάντησε άμεσα και βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της, βρέθηκε στο 16΄ σε απόσταση... αναπνοής (33-31), για να βρει ένα πολύτιμο ξέσπασμα ο Παναθηναϊκός και με πρωταγωνιστές τους Κασελάκη, Σαντ-Ρος να κλείσει το πρώτο ημίχρονο στο +7 (42-35).

Στην τρίτη περίοδο, οι Βαυαροί πάλεψαν για την ανατροπή, έτρεξαν επιμέρους σκορ 2-12 από το εις βάρος τους 53-40 και στο 28΄ μείωσαν στο καλάθι (55-53), δίνοντας συνέχεια στο ντέρμπι. Με τον Παναθηναϊκό να αισθάνεται διαρκώς την... ανάσα της Μπάγερν μέχρι το 36΄ (67-64), οι «πράσινοι» είδαν τον Λούτσιτς να τίθεται νοκ αουτ με τραυματισμό στο 36΄, πριν ο Νέντοβιτς πάρει το... όπλο του και εκτελώντας από την περιφέρεια χαρίσει μία νίκη τιμής στους «πράσινους».

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ιερεθουέλο, Κόλιενσιτς, Κοβάλσκι

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Πρίφτης): Μέικον 18 (4), Παπαγιάννης 8, Κασελάκης 2, Γουάιτ 16 (2), Νέντοβιτς 14 (2), Χουγκάζ, Έβανς 2, Μαντζούκας 5 (1), Σαντ-Ρος 15 (1).

ΜΠΑΓΕΡΝ (Τρινκιέρι): Τόμας 12 (2), Χάντερ 2, Γιάραμαζ 8, Λούτσιτς 4 (1), Τζορτζ, Ομπστ, Τσίπσερ, Ρούμπιτ 13 (1), Σίσκο 5 (1), Χίλιαρντ 15 (3), Ραντόσεβιτς 8 (2).

