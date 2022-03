Κόσμος

Αφγανιστάν: οι Ταλιμπάν έκλεισαν τα σχολεία θηλέων

Μόλις για λίγους μήνες πήγαν στο σχολείο τα κορίτσια, μετά από την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.

Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα κλείσουν τα γυμνάσια και τα λύκεια θηλέων στο Αφγανιστάν, μόλις λίγες ώρες αφού αυτά επαναλειτούργησαν, επιβεβαίωσε αξιωματούχος του ισλαμιστικού κινήματος.

«Ναι, είναι αλήθεια», δήλωσε ο Ιναμουλάχ Σαμανγκάνι εκπρόσωπος των Ταλιμπάν χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ζητήθηκε από τα κορίτσια να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Μια ομάδα του AFP τραβούσε βίντεο σήμερα το πρωί το μάθημα σε λύκειο θηλέων της Καμπούλ, όταν ένας καθηγητής μπήκε στην τάξη και ζήτησε από τα κορίτσια να επιστρέψουν σπίτι τους.

Τα κορίτσια, που είχαν χαρεί ιδιαίτερα για την επιστροφή τους στο σχολείο για πρώτη φορά από τον Αύγουστο όταν οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν, μάζεψαν τα πράγματά τους και έφυγαν από τις τάξεις τους κλαίγοντας.

Η διεθνής κοινότητα έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι η διασφάλιση του δικαιώματος των κοριτσιών στην εκπαίδευση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τις διαπραγματεύσεις για την παροχή βοήθειας στο Αφγανιστάν και την αναγνώριση του καθεστώτος των Ταλιμπάν.

