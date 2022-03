Κοινωνία

Βασίλης Δημάκης: επιστολή του δραπέτη που “έσπασε” το βραχιολάκι

Ο Βασίλης Δημάκης επικαλείται λόγους για τους οποίους παραβίασε το ευεργετικό μέτρο με το "βραχιολάκι". Ποιοί λέει ότι "φταίνε" για την δική του απόφαση.

Ο Βασίλης Δημάκης, που ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού, πριν από λίγες ημέρες, παραβίασε τους όρους που του είχαν δοθεί και έσπασε τοι ηλεκτρονικό "βραχιολάκι" που είχε προκειμένου να λαμβάνει την εκπαιδευτική άδεια που δικαιούται και να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο.

Σε επιστολή που έστειλε στο 2020mag.gr, επιλαλείται διάφορους λόγους, που όπως λέει, τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Ο Βασίλης Δημάκης, επιρρίπτει ευθύνες για την απόφασή που πήρε, στην εισαγγελέα Πρωτοδικών, η οποία όπως γράφει "φέρει τεράστια ευθύνη στην ομολογουμένως κακή απόφαση που έλαβε για μένα", αλλά και στη διοίκηση των φυλακών Κορυδαλλού.

Σε άλλο σημείο της επιστολής αναφέρει: "Θέλω να πω σε όσους στήριξαν τον αγώνα μου μέχρι τώρα, ότι δεν υπέγραψα κανένα χαρτί «παρθενίας» απέναντί τους, με την προϋπόθεση να στηρίξουν τον αγώνα μου για ισότιμη εκπαίδευση, αλλά προφανώς αυτό που μπορώ εύκολα να υποσχεθώ είναι ότι δεν πρόκειται ποτέ να εμπλακώ σε οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια, προς θλίψη του νεοφιλελεύθερου ακροατηρίου που με περισσή χολή σχολιάζει κάτω από συνδέσμους που αναφέρονται στην απόφασή μου να παραβιάσω τους όρους και το βραχιολάκι."

Όπως συμπληρώνει, "Ας μην ασχολούνται με μένα, λοιπόν, θα τον βρω το δρόμο μου, γιατί πολύ απλά δεν τον έχω χάσει. Μια παρασπονδία πλημμυρισμένη αξιοπρέπεια ήταν η δική μου παραβίαση, διότι έπρεπε να αποδείξω στον εαυτό μου, τουλάχιστον, ότι παύω να είμαι όμηρος του κράτους ό,τι ώρα το επιλέξω, όσο χαζό και αν ακούγεται στον καθένα αυτό, για μένα είναι το σημαντικότερο όλων. Το καρότο χωρίς το μαστίγιο για να συνεχίσω. Γιατί κακά τα ψέματα οσονούπω θα βρίσκομαι εκεί που ήμουν. Τα στατιστικά στοιχεία, άλλωστε, το καταμαρτυρούν και το επιβεβαιώνουν."

Αναφέρει ακόμη πως "Δεν περιμένω την απόλυτη Δημοκρατία, απλά περιμένω περισσότερη Δημοκρατία. Αποφάσισα να αλλάξω ως άνθρωπος και άλλαξα, αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει κανένας άνθρωπος".

Ο Βασίλης Δημάκης αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ εδώ και 6 ημέρες, από όταν αφαίρεσε το ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

