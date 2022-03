Πολιτική

Τουρκικές προκλήσεις: νέες υπερπτήσεις στο Αιγαίο

Τουρκικά μαχητικά πέταξαν πάνω από ελληνικά νησιά, συντηρώντας την ένταση.

Ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε, σήμερα το πρωί, υπερπτήσεις πάνω από το Φαρμακονήσι, τους Λειψούς, τους Αρκιούς, την Παναγιά και τις Οινούσσες.

Συγκεκριμένα, στις 08:35, πέταξε πάνω από το Φαρμακονήσι, στις 08:36 πάνω από τους Λειψούς και στις 09:37 πάνω από τους Αρκιούς στα 27.000 πόδια.

Το ίδιο ζεύγος στις 08:52 πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από την Παναγιά και τις Οινούσσες στα 27.000 πόδια.

Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

Η Τουρκία συντηρεί την ένταση στο Αιγαίο, καθώς και την Τρίτη, η τουρκική πολεμική αεροπορία προέβη σε 51 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου εκ των οποίων οι 46 έγιναν από τρία κατασκοπευτικά CN-235 και δύο μη επανδρωμένα (UAV).

