Σακελλαροπούλου: Η Ελληνική Πολιτεία είναι στο πλευρό των ομογενών της Ουκρανίας

Το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον απόδημο Ελληνισμό με την ευκαιρία της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου

«Ο ένδοξος αγώνας των Ελλήνων συνιστά τη διαρκή υπόμνηση της αξίας της ενότητας και της σύμπνοιας του έθνους μας, η οποία ξεπερνά τα σύνορά μας και εκτείνεται στη διαχρονία» υπογραμμίζει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο μήνυμά της, προς τον απόδημο ελληνισμό, με την ευκαιρία της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου.

Αναφερόμενη στη σημερινή συγκυρία, επισημαίνει ότι «η σκέψη όλων μας είναι στην δοκιμαζόμενη ελληνική ομογένεια της Ουκρανίας, που υφίσταται τα δεινά του πολέμου».

Ολόκληρο το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου προς τον απόδημο Ελληνισμό

"Αγαπητοί μου συμπατριώτες,

Ελληνίδες και Έλληνες του εξωτερικού,

To 2021 γιορτάσαμε με πανηγυρικό τρόπο τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και την αφετηρία της δημιουργίας του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Χάρη στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν σε όλον τον κόσμο, με τη συμμετοχή του απόδημου ελληνισμού, το οικουμενικό μήνυμα της Επανάστασης έλαμψε παντού και στάθηκε αφορμή για την ενθύμηση του εθνικού παρελθόντος και τον στοχασμό για το κοινό μας μέλλον.

Η επιρροή των Ελλήνων της διασποράς στην επίτευξη της απελευθέρωσης του ελληνικού έθνους από τη μακρόχρονη τυραννία του οθωμανικού ζυγού υπήρξε καθοριστική. Η συνάντηση των νεωτερικών ιδεών του Διαφωτισμού και της επαναστατικής ορμής οδήγησε στην Ελληνική Παλιγγενεσία, ως ιδανικό εθνικής απελευθέρωσης και κυριαρχίας. Ενάντια στον συσχετισμό της δύναμης και στις βεβαιότητες της εποχής, ο ελληνισμός αναζήτησε, σχεδίασε και εκπλήρωσε το δικό του πεπρωμένο.

Η Ομογένεια «κυοφόρησε» σε μεγάλο βαθμό την Επανάσταση του 1821. Εμβληματικές μορφές του πνεύματος, όπως ο Ρήγας Φεραίος και ο Αδαμάντιος Κοραής, αφύπνισαν και συνένωσαν με τις ιδέες και το παράδειγμά τους τις δυνάμεις ενός υπόδουλου λαού. Οικονομικά δραστήριοι απόδημοι Έλληνες, όπως οι Ξάνθος, Σκουφάς και Τσακάλωφ, με την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας και με σύνθημα το «ελευθερία ή θάνατος», συνεισέφεραν όχι μόνο στην υλική διάσταση του Αγώνα, αλλά και στην εμπέδωση ενός κοινού, εθνικού οράματος και προσανατολισμού.

Σε Ευρώπη και Αμερική, φιλέλληνες εξέδιδαν έντυπα, έγραφαν άρθρα, λογοτεχνούσαν, ζωγράφιζαν, διακινούσαν ιδέες για ελευθερία, μιλούσαν στα Κοινοβούλια και στην κοινή γνώμη των χωρών τους για τη σκλαβωμένη γη, κοιτίδα του αρχαίου ελληνικού, αλλά και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Υπόδουλος λαός, Εκκλησία, Ομογένεια και φιλέλληνες συναντήθηκαν στην ύψιστη στιγμή για το Έθνος, ύψωσαν ανάστημα έναντι ενός υπέρτερου εχθρού και αξιώθηκαν μια λαμπρή θέση στην Ιστορία. Επιδόθηκαν σε έναν ιερό αγώνα που σφραγίστηκε από μικρές και μεγάλες νίκες, από μικρές και μεγάλες θυσίες, από πράξεις ηρωισμού και αυταπάρνησης, από στιγμές ανυπέρβλητου μεγαλείου, όπως αυτές στο Ζάλογγο, στο Κούγκι, στο Μεσολόγγι.

Ο ένδοξος αγώνας των Ελλήνων συνιστά τη διαρκή υπόμνηση της αξίας της ενότητας και της σύμπνοιας του έθνους μας, η οποία ξεπερνά τα σύνορά μας και εκτείνεται στη διαχρονία. Η υπεράσπιση της εθνικής κληρονομιάς και κυριαρχίας, των αξιών της Δημοκρατίας και του σεβασμού προς τον άνθρωπο, η προάσπιση του Κράτους Δικαίου, η ειρηνική συνύπαρξη των λαών, η από κοινού επιδίωξη της προόδου, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης είναι τα σύγχρονα προτάγματα που οφείλουμε να υπηρετήσουμε, αυτά για τα οποία ως Έλληνες καλούμαστε να δώσουμε τον δικό μας ιερό αγώνα.

Σήμερα, η σκέψη όλων μας είναι στην δοκιμαζόμενη ελληνική ομογένεια της Ουκρανίας, που υφίσταται τα δεινά του πολέμου. Άμαχοι, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι, έχουν εγκλωβιστεί σε πεδία συγκρούσεων, απειλούνται οι ζωές τους, ενώ βλέπουν τον τόπο τους και τις περιουσίες τους να πλήττονται από την πολεμική συμφορά, σκοτώνονται. Οι ομογενείς μας δείχνουν θάρρος ψυχής, που αντλούν από την αγάπη για τον τόπο τους, προσβλέποντας στον όσο το δυνατόν ταχύτερο τερματισμό του πολέμου και την έναρξη μιας νέας ζωής, μέσα από τις στάχτες της καταστροφής. Εύχομαι, πολύ σύντομα, ο εφιάλτης που βιώνουν να αποτελέσει παρελθόν και να συνεχίσουν την ιστορική τους παρουσία στις πατρογονικές τους εστίες στην Ουκρανία. Στην Οδησσό, όπου ωρίμασε η σκέψη του απελευθερωτικού αγώνα και η Φιλική Εταιρεία άναψε το φυτίλι της Επανάστασης, στην ηρωική Μαριούπολη, όπου δημιουργήθηκε και διέπρεψε μια μικρή Ελλάδα της Αζοφικής. Η ελληνική Πολιτεία είναι στο πλευρό τους.

Αγαπητοί μου συμπατριώτες,

Η φετινή επέτειος του 1821, και το ελπιδοφόρο μήνυμα του Ευαγγελισμού, ας επισφραγίσει την ενότητα του οικουμενικού ελληνισμού και ας τον εμπνεύσει στην προσπάθειά του για την προάσπιση και εδραίωση των αξιών του ανθρωπισμού και της ελευθερίας ως απάντηση σε κάθε μορφή βίας.

Χρόνια πολλά σε κάθε απόδημη ελληνική οικογένεια, σε όλες και όλους!"

