Κόσμος

Κολομβία: 25χρονη δέχθηκε άγρια επίθεση από το σκυλί της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αρχές δήλωσαν ότι έχουν στη διάθεσή τους 10 ημέρες για να κάνουν μια μελέτη συμπεριφοράς στον σκύλο και να προσδιορίσουν το μέλλον του







Μια 25χρονη κοπέλα από την Κολομβία δέχθηκε επίθεση από το σκυλί της και μάλιστα λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή της.

Συγκεκριμένα, η νεαρή ιδιοκτήτρια του σκύλου έδενε τα παπούτσια της όταν δέχθηκε ξαφνικά επίθεση από το πίτμπουλ της την περασμένη Πέμπτη, ανέφεραν κολομβιανά μέσα ενημέρωσης. Η ίδια κατάφερε να βγει από το διαμέρισμά της ψάχνοντας κάποιον να την βοηθήσει. Έφτασε τελικά στο ασανσέρ, όπου το σκυλί της επιτέθηκε ξανά και το κατέγραψε η κάμερα παρακολούθησης.

«Η αντίδρασή της ήταν να συρθεί μέχρι την πόρτα και να βγει στο διάδρομο, με την ελπίδα πως κάποιος θα ερχόταν να τη βοηθήσει» είπε μια πηγή της αστυνομίας της πόλη Κούκουτα, σύμφωνα με την εφημερίδα La Opinion.

Το σκυλί ηλικίας τεσσάρων ετών δεν σταμάτησε την επίθεση ακόμη και έξω από το διαμέρισμα. Αντιθέτως, στάθηκε από πάνω της στο ασανσέρ καθώς εκείνη ήταν ανάσκελα και συνέχισε να δαγκώνει το αριστερό της χέρι. Η γυναίκα προσπάθησε να σπρώξει το πιτ μπουλ βάζοντας το δεξί χέρι της στο πρόσωπό του και στη συνέχεια προσπαθούσε να πατήσει το κουμπί του ανελκυστήρα.





Στο ασανσέρ, καθώς κατάφερε για λίγο να κάνει τον σκύλο να σταματήσει, ο σκύλος περπάτησε γύρω της και της επιτέθηκε για άλλη μια φορά πριν η γυναίκα ξεκινήσει να σέρνεται έξω από το ασανσέρ, το οποίο δεν κινούνταν.

Η 25χρονη αναγκάστηκε τελικά να συρθεί από τον διάδρομο του πέμπτου ορόφου μέχρι τον προθάλαμο της πολυκατοικίας, όπου οι γείτονες έσπευσαν να την βοηθήσουν και τράβηξαν τον σκύλο μακριά.

Η αστυνομία της Κούκουτα είπε ότι η 25χρονη υπέστη κατάγματα στα δάχτυλα στο δεξί της χέρι, πολλαπλά κατάγματα στο αριστερό και τραύματα στα άνω άκρα. Οι αρχές δήλωσαν ότι έχουν στη διάθεσή τους 10 ημέρες για να κάνουν μια μελέτη συμπεριφοράς στον σκύλο και να προσδιορίσουν το μέλλον του, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας ευθανασίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός 18χρονης σε “συνέντευξη” για δουλειά

Πλεύρης για ανεμβολίαστους: άρση προστίμου και νέα χαλάρωση μέτρων

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Ρούλα Πισπιρίγκου: πείτε μου κι εμένα τι έκανα στα παιδιά μου...