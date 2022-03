Κοινωνία

Νεκρά αδέρφια Πάτρα - Μαρτυρία φίλης: ο Μάνος ήταν πολύ καλός πατέρας

Τι αναφέρει αποκλειστικά στην εκπομπή "Το Πρωινό" φίλη του ζευγαριού για το πώς ήταν ως γονείς.

Εξελίξεις για την υπόθεση των τριών κοριτσιών στην Πάτρα, που πέθαναν μέσα σε τρία χρόνια αιφνίδια, αποκάλυψαν στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως τόνισαν, παρά τα όσα γράφονται, δεν έχει γίνει καμία προσαγωγή η σύλληψη ακόμη.

Επίσης, μία μαρτυρία φίλης του ζευγαριού, δείχνει το πώς ήταν ο Μάνος ως πατέρας, αλλά και η Ρούλα ως μητέρα.

Χαρακτηριστικά η φίλη του ζευγαριού αναφέρει: «Ο Μάνος ήταν πάρα πολύ καλός. Ενδιαφερότανε πάρα πολύ για τα παιδιά του. Από τότε δηλαδή με την Ίριδα βγήκαν στην Πάτρα και κατηγόρησαν τη Ρούλα, ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν θέλει να αποδεχτεί τέλος πάντων ότι μπορεί να έχει κάνει κακό η Ρούλα.»

«Η Ρούλα ήταν λίγο περίεργη. Λόγω του ότι δούλευε πολλές ώρες τα πρόσεχε πιο πολύ ο Μάνος και η μαμά του. Η Τζωρτζίνα ήταν πιο κοντά με τον Μάνο. Ήταν πολύ χαρούμενο παιδί είδικά όταν ήταν με τον μπαμπά.», είπε.

Στη συνέχεια ανέφερε πως η Ρούλα δεν φερόταν με στοργή στη Τζωρτζίνα και πρόσθεσε: «Μου έκαναν πολλά πράγματα περιέργεια. Ήταν πολύ περίεργη, είχε κάποια ψιλοθεματάκια. Έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο τον Μάνο να ειδοποιήσει ότι κάτι έπαθε το μικρό».

