Life

Σκάρλετ Γιόχανσον: Ποια παλιά της συνήθεια έχει αποκρύψει από τα παιδιά της! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ηθοποιός σε συνέντευξή της είπε ότι ντρέπεται για αυτήν την συνήθεια!

Η Σκάρλετ Γιόχανσον βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Ντρου Μπάριμορ και με αφορμή την κυκλοφορία της δικής της σειράς ομορφιάς, μίλησε για το ρόλο της ως μητέρα και για το σύζυγό της, Κόλιν Τζοστ.

Αρχικά, η παρουσιάστρια της έδειξε μια φωτογραφία του συζύγου της από το σχολείο, όταν είχε το μαλλί του κουρεμένο «καπελάκι», με τη Σκάρλετ Γιόχανσον να δηλώνει με χιουμοριστικό τρόπο ότι «αποκλείεται να έβγαινε μαζί του, αν τον γνώριζε τότε».

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ - ΟΑΕΔ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Μπλίνκεν: ΗΠΑ και Ισραήλ δεν θα επιτρέψουν να αποκτήσει πυρηνική βόμβα το Ιράν

Ουκρανία: Δραματικός ο απολογισμός του ΟΗΕ για τους νεκρούς άμαχους