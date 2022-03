Κόσμος

Ζελένσκι προς G7: Πραγματικός ο κίνδυνος χρήσης χημικών όπλων από την Ρωσία

«Ο κίνδυνος μιας χρήσης, σε μεγάλη κλίμακα, χημικών όπλων από τη Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας είναι πραγματικός», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ένα βιντεομήνυμα με το οποίο απευθύνθηκε στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της G7.

Η προειδοποίηση αυτή διατυπώνεται την επομένη μιας δήλωσης του Αμερικανού ομολόγου του Τζο Μπάιντεν, που έκρινε πως η χρήση χημικού όπλου αποτελεί μια «αξιόπιστη απειλή».

Υπενθυμίζεται, πως σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται το ρωσικό Tass, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, διαβεβαίωσε πως η Ρωσία θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα μόνο εάν απειλείτο η ίδια η ύπαρξή της,

Ο Πεσκόφ είπε ότι ο βασικός στόχος του ρωσικού στρατού στη Μαριούπολη είναι να εκκαθαρίσει τις «εθνικιστικές μονάδες».

Επέμεινε ότι όλα πάνε βάσει του αρχικού σχεδίου και ότι κανείς δεν πίστευε ότι η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» (όπως αποκαλεί η Μόσχα τον πόλεμο) στην Ουκρανία θα διαρκούσε μόνο δυο μέρες.

