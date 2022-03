Αθλητικά

Ευρωμπάσκετ - Αντεοκούνμπο: Συζητήσεις για συμμετοχή τους στην Εθνική Ελλάδος

Οι παράγοντες της Εθνικής μπάσκετ συζήτησαν με τον Γιάννη και τον Θανάση Αντετοκούνμπο για τη συμμετοχή τους στο Ευρωμπάσκετ.

Σε εξαιρετικό κλίμα, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, διεξήχθη η συνάντηση του Νίκου Ζήση και του Δήμου Ντικούδη, με τους Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο. Οι παράγοντες της εθνικής ομάδας και οι δύο «αστέρες» του ΝΒΑ, συζήτησαν για την συμμετοχή των δύο αδελφών στο Ευρωμπάσκετ του Σεπτεμβρίου (1-17), ενώ διαδικτυακή... παρέμβαση μέσω βιντεοκλήσης, έκανε και ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής, Δημήτρης Ιτούδης.

Στην σχετική ανακοίνωση της ΕΟΚ, αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Στο Μιλγουόκι ταξίδεψαν ο GM της Εθνικής Ανδρών Νίκος Ζήσης και o υπεύθυνος των Εθνικών ομάδων Δήμος Ντικούδης, προκειμένου να συναντήσουν και να συζητήσουν από κοντά με τον Γιάννη και τον Θανάση Αντετοκούνμπο.

Η Εθνική Ανδρών έχει ένα πολύ «γεμάτο» πρόγραμμα τους επόμενους μήνες και μετά τη συμφωνία με τον Δημήτρη Ιτούδη ο οποίος θα την καθοδηγήσει, αρχίζουν οι επαφές με τους αθλητές για να συζητηθεί η φιλοσοφία, οι στόχοι και φυσικά το πρόγραμμα.

Η συνάντηση έγινε σε άριστο κλίμα, με την… εξ αποστάσεως παρέμβαση και του Δημήτρη Ιτούδη ο οποίος μίλησε με τους παριστάμενους και έγιναν οι πρώτες συστάσεις σε ό,τι αφορά το πώς σκέφτονται όλοι όσα ακολουθούν.

Όλοι συμφώνησαν στην ανάγκη διαρκούς επαφής, τονίζοντας τη χρησιμότητα της δια ζώσης… εναρκτήριας συνάντησης που έγινε στις ΗΠΑ, με στόχο τον άρτιο συντονισμό των προγραμμάτων και καθολική επιθυμία να είναι όλοι μαζί στα μεγάλα αθλητικά ραντεβού που έρχονται».?