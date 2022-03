Κόσμος

Ιταλία: Βρέθηκε στο Μπάρι ο “θησαυρός” του Αγίου Νικολάου

Τρεις μέρες μετά την αφαίρεση του «θησαυρού» από τον Άγιο Νικόλαο βρέθηκε έξω από την πόλη του Μπάρι.

Βρέθηκε σε χωράφια έξω από την πόλη του Μπάρι, ο μικρός «θησαυρός» του Αγίου Νικολάου, ο οποίος είχε κλαπεί πριν τρεις ημέρες. Από το άγαλμα του αγίου, στην βασιλική εκκλησία του Μπάρι, είχαν αφαιρεθεί δυο χρυσά δαχτυλίδια, ένα πολύτιμο θρησκευτικό μενταγιόν, ένας ασημένιος σταυρός και ένα βιβλίο με τρεις ασημένιες σφαίρες.

Ο δήμαρχος της πόλης Αντόνιο Ντεκάρο, είχε κάνει λόγο για «ιεροσυλία» και για τεράστια προσβολή ολόκληρης της πόλης και των κατοίκων της».

Για την παράνομη αυτή πράξη συνελήφθη και κατηγορείται ένας Τυνήσιος 49 ετών ο οποίος, όμως, δεν παραδέχεται τις ευθύνες του. Τα ιερά αντικείμενα εντοπίσθηκαν σε γεωργική έκταση, από την ιταλική αστυνομία.

«Η επανάκτηση των πολύτιμων αυτών αντικειμένων, τεράστιας συμβολικής αξίας, μας κάνει να νιώθουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, σε μια τόσο δύσκολη ιστορική στιγμή» έγραψαν, μέσω διαδικτύου, οι Δομινικανοί καλόγεροι της βασιλικής εκκλησίας του Μπάρι. Υπενθυμίζεται ότι το λείψανο του Αγίου Νικολάου μεταφέρθηκε στο Μπάρι, από τα Μύρα της Λυκίας, το 1087.

