Παναθηναϊκός: Ο Μακέντα ανεβάζει “στροφές”

O 31χρονος επιθετικός δείχνει αποφασισμένος να σπάσει τα... κοντέρ, προλαβαίνοντας τους τελευταίους αγώνες στα play off της Super League και στο Κύπελλο.



Στο δρόμο της επιστροφής του μετά τη χειρουργική επέμβαση που έκανε πριν από ενάμισι μήνα στην Ιταλία (16/2) βρίσκεται πλέον ο Φεντερίκο Μακέντα.

Ο Ιταλός επιθετικός του Παναθηναϊκού που αναγκάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να ξεπεράσει μια και καλή το πρόβλημα στον αστράγαλο που τον ταλαιπώρησε αφάνταστα απ’ τον περασμένο Μάιο, με συνεχόμενα «μπες-βγες» κι αφόρητους πόνους, έχει ξεκινήσει τρέξιμο εδώ και δύο εβδομάδες, ακολούθως πρόσθεσε στο ασκησεολόγιό του και πρόγραμμα με μπάλα κι ακόμη και στα ρεπό της ομάδας, δουλεύει ατομικά με personal trainer για να επιστρέψει πολύ γρηγορότερα απ’ τις αρχικές εκτιμήσεις.

Κι εκεί όπου άπαντες ήταν πολύ επιφυλακτικοί ως προς τον ακριβή χρόνο επιστροφής του ο 31χρονος επιθετικός δείχνει πια αποφασισμένος να σπάσει τα... κοντέρ, προλαβαίνοντας τους τελευταίους αγώνες της χρονιάς στα play off της Super League και στο Κύπελλο.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να «μπει» σε κομμάτια της προπόνησης της υπόλοιπης ομάδας, όμως το πιο σημαντικό είναι πως δεν έχει πια ενοχλήσεις στον αστράγαλο, ανεβάζοντας καθημερινά την ένταση στα προγράμματά του. Κι έχει βάλει ως πρώτο στόχο τους δύο ημιτελικούς Κυπέλλου με τη Λαμία, που αναμένεται να οριστούν από την ΕΠΟ ανάμεσα στο Πάσχα, ήτοι την Μεγάλη Τετάρτη (20/4) και την Τετάρτη του Πάσχα (27/4).

Τότε υπολογίζεται να είναι πολύ πιο έτοιμος πλέον από πλευράς φυσικής κατάστασης, προκειμένου να προλάβει το β’ γύρο των play off κι -εφόσον ο Παναθηναϊκός περάσει τη Λαμία- τον τελικό του Κυπέλλου της 21ης Μαΐου.

