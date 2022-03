Κοινωνία

Νεκρά αδέρφια στην Πάτρα: Η ιατροδικαστική έκθεση για την Τζωρτζίνα “κλειδί” στην υπόθεση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξελίξεις φαίνεται ότι δρομολογούνται μέσα στην εβδομάδα στην υπόθεση θανάτου των τριών κοριτσιών απο την Πάτρα. Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο ιατροδικαστής Σωκράτης Τσαντίρης.

Εξελίξεις φαίνεται ότι δρομολογούνται στην υπόθεση θανάτου των τριών κοριτσιών απο την Πάτρα που έχασαν τη ζωή τους μέσα σε τρία χρόνια.

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να καταθέσουν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του Καραμανδάνειου, στο οποίο νοσηλεύτηκε η Τζωρτζίνα, το τελευταίο παιδί της οικογένειας.

Οι ιστολογικές εξετάσεις της 9χρονης Τζωρτζίνας ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη , ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών επισκέφθηκαν τόσο το Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, όσο και το Ωνάσειο, προκειμένου να πάρουν καταθέσεις από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» ο ιατροδικαστής Σωκράτης Τσαντίρης τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης για την Τζωρτζίνα αναμένονται αυτή την εβδομάδα και πρόσθεσε ότι η ιατροδικαστική έκθεση θα ειναι η βάση στην οποία θα στηριχθούν οι Αρχές για τα τελικά συμπεράσματα του θανάτου των τριών παιδιών.

Την ίδια ώρα, ένας από τους ιατρούς της Τζωρτζίνας επικοινώνησε με το «Χαμόγελο του Παιδιού» προκειμένου να παρασχεθεί ψυχολογική στήριξη στην οικογένεια λίγο πριν τον θάνατο του κοριτσιού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος άφησε αιχμές ότι ίσως να συμβαίνει κάτι ύποπτο. Ο εν λόγω γιατρός αναμένεται να καταθέσει.

Για το συγκεκριμένο θέμα μίλησε επίσης στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» ο ψυχολόγος από το «Χαμόγελο του Παιδιού» Στέφανος Αλεβίζος.





Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Realnews της Κυριακής, ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο ασφυκτικού θανάτου στην περίπτωση Μαλένας, που έχασε τη ζωή της το 2019. Ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η μητέρα των παιδιών δεν έχει κληθεί για κατάθεση, την ώρα που καταγγέλλει ότι επιτήδειοι αναφέρονται στην ίδια και στην οικογένεια της αναπαράγοντας σενάρια στη δημόσια σφαίρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Φθιώτιδα - Ξυλοδαρμός ντελιβερά: Στη φυλακή οι δράστες

Ο Έρικσεν σκόραρε δύο λεπτά μετά την επιστροφή του στην εθνική Δανίας (βίντεο)

Foo Fighters - Τέιλορ Χόκινς: Η τοξικολογική εξέταση για τον θάνατό του