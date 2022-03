Life

Βασίλης Καρράς: Εξιτήριο για τον τραγουδιστή

Οι εξελίξεις για την υγεία του τραγουδιστή μετά την αδιαθεσία που αισθάνθηκε πάνω στη σκηνή και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Θετικές οι εξελίξεις σχετικά με την υγεία του Βασίλη Καρρά, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα το βράδυ του Σαββάτου στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής Βασίλης Καρράς αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά την διάρκεια της εμφάνισής του σε γνωστό κέντρο διασκέδασης του Ηρακλείου και κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο.

Σε γνωστό κέντρο διασκέδασης του Ηρακλείου εμφανίστηκε το βράδυ του Σαββάτου 26 Μαρτίου 2022, στο πλαίσια της περιοδείας του με τον Γιάννη Πλούταρχο.

Ο Βασίλης Καρράς βγήκε στην σκηνή όμως κατά την διάρκεια της νύχτας αισθάνθηκε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες όπως μετέδοσε το MEGA, ο Βασίλης Καρράς πήρε εξιτήριο από το Βενιζέλειο και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για να εξεταστεί και από τον προσωπικό του γιατρό.

