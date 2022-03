Life

“Η ζωή του άλλου”: το επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1, προβάλλεται στην Ελλάδα, η δραματική σειρά, που κατέγραψε μεγάλη επιτυχία στην Τουρκία.

Σε κάθε ιστορία υπάρχουν δύο όψεις, αλλά μόνο μία αλήθεια! Τα έχει όλα μέχρι που ξυπνάει στη φυλακή και έχει χάσει τα πάντα! Πώς θα κερδίσει πίσω τη μνήμη, τη ζωή και την ελευθερία του;

Ένας τίμιος εισαγγελέας, η δολοφονία της οικογένειάς του, η αμνησία, η κατηγορία εις βάρος του, η φυλάκιση, αλλά και μία «βρώμικη» υπόθεση που αγγίζει την υψηλή κοινωνία συνθέτουν ένα μυστηριώδες παζλ. Θα καταφέρει να ενώσει τα κομμάτια και να βρει το νήμα της αλήθειας;

«H Ζωή του Άλλου», η δραματική σειρά που σημείωσε τεράστια επιτυχία στην Τουρκία, έρχεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1, για να μας καθηλώσει με μια συγκλονιστική ιστορία, με καταιγιστική πλοκή, ανατρεπτικές εξελίξεις και δυνατό καστ.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00

Στη φυλακή, ο F?rat θρηνεί την απώλεια της οικογένειάς του, κινδυνεύοντας όμως να γίνει στόχος κάποιων συγκρατουμένων του, τους οποίους ο ίδιος είχε στείλει εκεί. Ενώ, όλη η χώρα τον χαρακτηρίζει δολοφόνο, αυτός προσπαθεί να θυμηθεί τι έχει συμβεί. Μόνο η δικηγόρος του Cemre πιστεύει στην αθωότητά του και του ζητά να αναλάβει την υπεράσπισή του. Ο Baris αρχίζει να εξοικειώνεται με το νέο του ρόλο ως Savas. Όμως η προηγουμένη ζωή του δεν διαγράφεται τόσο εύκολα και ένα τηλεφώνημα τον αναστατώνει. Μήπως ο F?rat Bulut, ο χειρότερος εχθρός του, αρχίζει να θυμάται το παρελθόν;

«Η Ζωή του Άλλου». Κάθε Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 21:00.

